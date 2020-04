Fuerte cruce de Sergio Berni con Luis Novaresio: "No me corrás con eso"

El conductor de Animales Sueltos, Luis Novaresio, mantuvo un fuerte cruce con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, por las restricciones que impone la cuarentena por el corovirus.

La discusión comenzó cuando Novaresio y su equipo achacaron que el aislamiento traerá serios problemas ecónomicos a la Argentina y volvieron a manifestar que la cuarentena profundizará la recesión.

Berni propuso pensar qué ocurriría en la Argentina con el consumo si hubiese ocurrido lo mismo que en Nueva York donde hubo 12 mil muertes por la pandemia del coronavirus. "No, no me corrás con eso, porque acá no pasó", afirmó Novaresio.

El funcionario expresó: "La ciudad de Buenos Aires con 12 mil muertes y con camiones frigoríficos en la calle almacenando cadáveres, ¿usted cree que la gente va a salir a comprar un auto? La economía se paraliza".

El ministro de Seguridad sostenía que en los países que no se hizo la cuarentena estricta se dio una crisis económica peor que en aquellos países que mantuvieron las restricciones.

Berni expresó que la cuarentena es para evitar que haya nuevas muertes y contagiados. "Estamos en una situación excepcional y hay que acompañarla. El daño es inevitable y va a existir. La pregunta es ¿cuánto daño estamos dispuestos a soportar si no hacemos la cuarentena".