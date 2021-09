Majul defendió a Larreta y se peleó con Milei: "Es una barbaridad lo que dijiste"

El periodista macrista le preguntó si le había pedido disculpas al jefe de Gobierno, pero el economista libertario redobló la apuesta.

El candidato por Libertad Avanza en la Ciudad Javier Milei visitó LN+ y, pese al coqueteo con Patricia Bullrich y su acercamiento a Juntos por el Cambio, sorprendió a Luis Majul luego de que el periodista lo intimara a pedirle disculpas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En plena campaña electoral rumbo a las PASO, Javier Milei había catalogado al intendente porteño de "gusano", "zurdo de mierda" e, incluso, le lanzó una fuerte advertencia: "Te puedo aplastar aún en silla de ruedas". Esto bajó el fanatismo de Luis Majul por la derecha y sus discursos violentos para el Gobierno dado que el economista se metió con uno de sus líderes políticos.

Tanto es así que en la pantalla de LN+, el periodista aprovechó a su entrevistado para que reflexionara en torno a sus declaraciones. "¿Le pediste disculpas a Horacio Rodríguez Larreta?", preguntó Majul pero, en segundos, Milei le comentó sin ruborizarse que no le pidió perdón al jefe de Gobierno porteño.

"No le pedí disculpas, pero lo que hago en mis redes sociales es un problema mío", explicó el libertario y descolocó al macrista. "Si vos estás metido en la cosa pública....", intentó acotar Majul pero no pudo completar la frase dado que fue interrumpido por Milei y una categórica propuesta.

"Si a vos no te gusta cómo yo me manejo en mis redes sociales, es muy fácil, no mirás mi Instagram y se acabó el problema", lanzó el candidato de derecha al tiempo que defendió su discurso: "¿Tiene que haber entonces una policía que regule cómo nos tenemos que expresar unos y otros?", cuestionó ya que en otras oportunidades visitó al periodista en el canal de Macri con palos de todo tipo para el Gobierno Nacional que dejaron deslumbrado a Majul.

"No me corras con eso", contestó el conductor. Inmediatamente, Milei sugirió: "Que lo resuelva el mercado, el que lo quiere mirar que lo mire, el que no lo quiera mirar que no lo mire". "Hacer el foco sobre las formas cuando yo estaba sobre el contenido, señalando la persecución por parte del jefe de Gobierno a los opositores me parece mucho más grave", cuestionó.