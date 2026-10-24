Locura por BTS en Argentina: cantó “Muchachos”, lanzó una frase inesperada y enloqueció a los fans argentinos

BTS protagonizó un icónico momento durante su show en La Plata el pasado viernes 23 de octubre de 2026, en su segundo show en el país. La banda surcoreana de K-pop demostró una vez más que su conexión con el público argentino va mucho más allá de la música. En pleno recital, uno de los integrantes empezó a cantar una canción que hizo estallar al estadio y no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados del recital.

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Entre canciones, gritos y miles de fanáticos pendientes de cada movimiento, V, también conocido como Kim Taehyung, sorprendió al entonar “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, el himno que acompañó a la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022. Pero eso no fue todo; el artista también se animó a hablar en español y lanzó una propuesta que terminó de conquistar a los ARMY argentinos.

V de BTS cantó “Muchachos” y enloqueció a los fans argentinos

La segunda noche de BTS en La Plata tuvo un protagonista inesperado. V se sumó al fervor local al mencionar “Muchachos” frente al micrófono y tararear la melodía de la canción que se convirtió en un símbolo de la consagración argentina en Qatar. El gesto desató la euforia de sus fans, que respondieron con gritos y ovaciones ante la inesperada referencia.

La escena quedó registrada en videos que comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales, donde los seguidores celebraron que el cantante incorporara uno de los símbolos más reconocibles de la cultura popular argentina a su presentación.

“¿Y si nos tomamos unos mates?”

La complicidad de Taehyung con el público no quedó solamente en la música. Durante su interacción con los fanáticos, el cantante sorprendió con una pregunta que despertó una nueva ovación: “¿Y si nos tomamos unos mates?”. La frase, que remite a una de las costumbres más arraigadas de Argentina, fue celebrada por el público y rápidamente se multiplicó en las redes sociales.

Para los seguidores, el momento fue una muestra más de la cercanía del artista con el público local y de su interés por conectar con las tradiciones del país. Además, el integrante de BTS se animó a utilizar expresiones coloquiales en español, entre ellas la frase “Chicos, traigan puertas que manijas sobran”, que también llamó la atención de los fanáticos. Los videos de sus intervenciones no tardaron en sumar reproducciones y comentarios de seguidores argentinos y de otros países.

El mensaje de Taehyung para despedirse de Argentina

Antes de cerrar su participación, el cantante también dedicó unas palabras a quienes acompañaron el espectáculo. “Muchas gracias por divertirse hoy también. Los amo, Argentina”, expresó, en un mensaje que fue recibido con aplausos y muestras de cariño. BTS continúa generando una enorme expectativa en el país y este sábado 24 de octubre la banda tiene prevista su tercera y última presentación en La Plata, en una serie de conciertos que volvió a poner al grupo surcoreano en el centro de la escena musical argentina.