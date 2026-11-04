Llega la Hot Wheels City Experience a Buenos Aires: la propuesta imperdible con karting, zona gamers y juguetes

Los fanáticos de Hot Wheels podrán disfrutar de una experiencia distinta en La Rural de la Ciudad de Buenos Aires. Por primera vez llega una propuesta interactiva que combina juegos, velocidad y diversión para toda la familia. Desde karting, zona para gamers y un museo, habrá actividades para todas las edades.

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Así será la Hot Wheels City Experience en La Rural

El evento se realizará desde el 3 de diciembre en el pabellón amarillo de La Rural (Av. Cerviño 4474, CABA). Se trata de una experiencia internacional que invita a adentrarse al universo de Hot Wheels en el mundo real. El evento ya pasó por otros países de Latinoamérica como México y Brasil y ahora llega a la Argentina.

Los visitantes podrán recorrer diferentes estaciones temáticas y descubrir algunos de los autos más emblemáticos de la marca, participar de juegos y desafíos. La experiencia está pensada para fanáticos de todas las edades.







Desde diciembre el evento estará abierto todos los días:

Horarios: 10:00 a 20:00 hs

Duración: 1 hora y 30 minutos.

¿Qué atracciones se podrán disfrutar en la Hot Wheels Experience?

Zona Karting: un circuito donde los visitantes podrán colocarse detrás del volante en un circuito especialmente diseñado y vivir la emoción de convertirse en verdaderos pilotos.

un circuito donde los visitantes podrán colocarse detrás del volante en un circuito especialmente diseñado y vivir la emoción de convertirse en verdaderos pilotos. Hot Wheels Lab : una estación para explorar, experimentar y poner a prueba la creatividad.

: una estación para explorar, experimentar y poner a prueba la creatividad. Shark Frenzy: una atracción inspirada en uno de los elementos más reconocibles del universo Hot Wheels.

una atracción inspirada en uno de los elementos más reconocibles del universo Hot Wheels. Zona Gamer: un espacio dedicado a los videojuegos.

un espacio dedicado a los videojuegos. Museo Hot Wheels: un recorrido para descubrir los vehículos que forman parte de la historia de la marca.

¿Cómo comprar las entradas para el evento?

Las entradas están disponibles en el sitio oficial de La Rural. El precio de las entradas en preventa es de $28.000, sin contar los costos del servicio. La venta de tickets se realizará en dos instancias: