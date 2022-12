Messi y Anto Roccuzzo se conmovieron con el programa de Andy Kusnetzoff: "Nos hicieron llorar"

El capitán de la Selección Argentina generó un momento sumamente emotivo en Perros de la Calle.

Lionel Messi conmovió a todos por el audio que envió a Perros de la Calle, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en FM Urban Play 104.3. El periodista se largó a llorar antes de presentar al aire el mensaje del capitán de la Selección Argentina mientras se encontraba con Hernán Casciari, el autor del cuento sobre el "10".

"Me llega un mensaje, no lo pude terminar de escuchar. Me quedé en shock, vi que lo nombraba a Hernán y decidí compartirlo con ustedes al aire. El mensaje es de Lionel", expresó Andy en la emisión de Perros de la Calle del jueves 22 de diciembre. "Hola Andy ¿cómo andas? Te quería mandar este audio porque estamos acá, nos levantamos con Anto y estábamos tomando mate", comenzó.

"Me puse a mirar un poquito de TikTok y vi ahí lo que contaste, y la verdad que buenísimo. Me alegro de que te haya superado, que haya salido todo bien, que hayas contado lo que contaste", expresó Leo, frente a la atenta mirada de Andy y Casciari, sumamente emocionados. "Después pasó un ratito y Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó, la verdad que fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos", confesó.

El cuento de Hernán Casciari se llama Messi y su valija, y se filtró un adelanto de la crónica hace pocos días que saldrá próximamente en Revista Orsai. "Es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo, quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos, decirle que los escuchamos, nos emocionamos, me hicieron llorar y quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande para todos", concluyó Messi.

Una vez terminado el audio, Andy y Casciari se miraron con lágrimas en los ojos. "Es el 'ya está' que hace Lionel", manifestó el periodista y escritor, haciendo referencia a lo que dijo el 10 cuando la Selección Argentina salió campeona del Mundial Qatar 2022.

Lionel Messi publicó una imagen inédita de los festejos del Mundial

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, posteó una imagen inédita de los festejos por el Mundial de Qatar 2022 y dejó un mensaje conmovedor sobre su sentimiento por el país: "No traten de entenderlo".

Messi volvió a ratificar que es el mejor jugador del mundo con una inolvidable actuación en Qatar 2022. Un día después del histórico recibimiento de la gente a los campeones del mundo a través de una caravana en micro, el crack rosarino publicó una foto en su cuenta de Instagram que hasta el momento no se había observado en redes sociales.

Messi, que se encuentra en Rosario para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, posteó una imagen junto a Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lionel Scaloni, en la que está con los brazos en alto y sosteniendo la Copa del Mundo con una de sus manos.