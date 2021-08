Ibai Llanos reveló la insólita broma que le hicieron Agüero y Messi

El streamer español reveló detalles internos de la comida de despedida de "Leo" de Barcelona y de cómo se organizó su viaje en el auto con el "Kun" Agüero.

La multitudinaria cena de despedida de Lionel Messi de Barcelona sigue dando que hablar y ahora el que reveló los detalles internos al respecto fue Ibai Llanos, el streamer español que resultó uno de los invitados para sorpresa de muchos, más allá de su declarado fanatismo por Real Madrid.

El youtuber vasco de 26 años que tiene varios millones de seguidores en sus diferentes redes sociales suele entrevistar a los protagonistas del mundo del deporte y, en Argentina, muchos lo conocieron cuando protagonizó una feroz polémica con el periodista Gustavo López en ESPN.

Ibai habló sobre la cena de despedida de Messi en Barcelona

Cómo fue la invitación para él

"Estábamos con el ´Kun´ (Sergio Agüero) y hablamos por videollamada con Messi, y ahí se quedó. Al día siguiente, Messi se va del Barça. Ahí dije 'ya sí que no le conocemos nunca'. De esto, obviamente, no había hablado con Messi nunca, ni le pregunté al ´Kun´ ni nada".

"Ahí dije: 'a tomar por c..., ahora sí que no le conozco'. Pero me dio igual, quería conocerle de una manera natural. Pensaba que estando con Coscu (streamer argentino), y sabiendo que nos conoce a los dos, quizás se podía dar que un día coincidiéramos. Pero se iba del Barça y es una de las mayores bombas del fútbol... Ahí sí que dije 'se acabó, no le conozco'".

"Al día siguiente, el ´Kun´ nos dijo de ir a cenar. Él, que está ya metido a tope con la pretemporada, su nutricionista, el nuevo preparador físico... Cena a las 7 u 8 de la tarde... Cojonudo. Vamos a cenar porque Coscu ya se iba de España, era la última noche de Coscu en España. La gente piensa que yo con el ´Kun´ hablo de fútbol, de las noticias de deporte... Yo con el ´Kun´ hablo de juegos, de Valorant, LoL y de los Juegos Olímpicos".

"No me esperaba de ninguna forma conocer a Messi porque además ya se había publicado que se iba del Barça, a lo mejor estaba volando a otro sitio, firmando un nuevo contrato… Es la persona más buscada del mundo, igual no estaba ya ni en Barcelona. Coscu tampoco sabía nada".

El viaje en el auto con Agüero

"El ´Kun´ viene a casa, nos montamos en el coche y vamos a cenar con su hermano, que ya estaba en el restaurante. Mientras vamos en el coche pongo un tuit alegrándome de que iba perdiendo PSG contra Troyes. Pensé 'está muy lejos el restaurante'".

La broma de Jordi Alba apenas llegó a la reunión

"Lo primero que me dice el hijo de put... al verme es: '¿Qué hace un madridista aquí?'. Lo digo para todos los del Barcelona, que se creen que yo lo oculto. Messi sabe que soy del Madrid. Soy del Madrid en la casa de Messi, en el streaming y en Groenlandia".

El arribo a la casa de Messi

"De repente llegamos a un sitio. Estaba viendo un partido del Lol y veo a tres o cuatro paparazzis y digo '¿esto qué es?'. Todos llamándome y pensé 'el Kun nos ha traído a su casa de Barcelona, la prensa lo sabe y han venido a preguntarle a ver qué piensa de lo de Messi'. Y yo pensaba: '¿qué está pasando?'. Yo saludé sin saber a dónde estaba yendo. Yo estaba tranquilo porque pensaba que iba a un restaurante".

"Entramos y salió un señor de seguridad. Ahí pensaba que estábamos en un restaurante top. Cuando estábamos subiendo con el coche para aparcar me dijo el Kun ‘este es el mejor restaurante de Barcelona’ y pensé ‘me voy a poner hasta arriba’. Yo estaba flipando porque era un restaurante muy privado".

"Era un sitio muy moderno que podía ser un restaurante top. Sigo andando y veo a Coscu que se tapa la cara. Pensé ‘este ha visto la que se ha liado fuera y está flipando’. Fui a hablar con él porque se había quedado impactado".

El encuentro con la mamá de Agüero

"Me bajo del coche y veo a la madre del Kun y me dice ‘Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida’. Yo no me podía creer lo que me iba a comer, y era muy feliz. Pensé ‘esto tiene que ser súper caro, ojalá me invite el ´Kun´’".

Cuando se dio cuenta de que la reunión no era en un restaurante sino en la casa de Messi

"Coscu, en ese momento, se dio cuenta de que estábamos en la casa de Messi después de lo que nos dijo la madre del ´Kun´. Me dice ‘Ibai, no sabés dónde estamos, ¿no? Estamos en la casa de Messi’. Bajo dos escaleras y veo a Messi, Jordi Alba y (Sergio) Busquets. Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con unos pantalones de Chicago Bulls".

"Digo ‘necesito de ir al baño, porque me acabo de dar cuenta de que estoy en la casa de Messi cuando he visto a Messi’. Y el ´Kun´ riéndose. Messi hizo una cena de despedida. A Coscu y a mí nos conocía de hacía tiempo, dijo que nos iba a conocer y le dijo al ´Kun´ que nos llevara a la cena. Messi y el ´Kun´ nos hicieron a Coscu y a mí una sorpresa".

Cómo es "Leo" fuera de la cancha

"Messi es muy del Barça. Es muy, muy del Barça. El cariño que le tiene a la gente es una locura. Es un chaval normal, majo, ve Twitch, conoce a algún streamer, ve TikTok... Yo creo que si muchos le conocierais confirmaríais lo grande que es Messi, es impresionante".

"Messi y ´Kun´ se hacen bromas. Messi no paraba de hablar con Coscu y conmigo, yo creo que le caímos bien, le interesan los streamers. Era alucinante porque estábamos representando al chat, al pueblo...".

"Yo se lo dije a Messi. Nos has dado mucha tristeza, pero eres el p*** Messi, si me dices que me vaya y me suba en un elefante lo hago". Para mí era todo muy impactante. Estaba de pronto en la casa de Messi con todos los capitanes... Intenté disfrutar al máximo, pero se viralizó tanto que estaba con la cabeza totalmente explotada".

La calidad de persona de Agüero

"Estuvimos cenando. El ´Kun´ es un ser de luz increíble, nos trata como si fuéramos sus hermanos... Y no comprendo por qué. El ´Kun´ nunca deja que te vayas en taxi, siempre te lleva a casa. Con Messi es igual. Son un perfil muy parecido y creo que por eso son tan amigos. Son chavales muy cercanos".

La historia de su foto con Messi

"Cumpliendo el toque de queda, que fueron muy responsables Messi, ´Kun´ y los demás, ya nos estábamos yendo y, para que se vea cómo es Messi, yo no fui capaz de pedirle una foto. Coscu tampoco. No éramos capaces ninguno de los dos".

"Quedamos un poco mal Coscu y yo con Antonela porque no la pudimos ver. Y, cuando estábamos sentados, vino y nos dijo: '¿Qué tal muchachos, cómo andan? Saben que están en mi casa, ¿no?'".

"Nos despedimos de Messi y nos estábamos yendo sin la foto, pero me daba igual. Yo quiero que la vida haga todo de una manera natural. En ese momento dice Messi: '¿A dónde van? Nos sacamos una foto, ¿no?'. Y le dije 'no, no, no hace falta, nos vamos ya, no pasa nada'. Él insistió porque sabía, Messi no es tonto, que nos hacía ilusión".

"Yo estaba un poco tímido después de lo que pasó en el evento de Adidas, y me dice Messi: 'Ibai, agárrame fuerte', y me agarró fuerte. Sonreí y me hice la foto. Valorad que las cosas surgen porque tienen que surgir y la vida da regalos".