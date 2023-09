El anuncio más esperado de Messi con Antonela Roccuzzo: "Vamos a ver si llega la nena"

Lionel Messi dialogó con Migue Granados, en el programa Olga, y reveló que junto a su esposa Antonela Roccuzzo buscarán agrandar la familia y generó un gran revuelo en las redes.

Lionel Messi brindó una extensa entrevista en la que compartió detalles de su vida personal y privada. Y curiosamente, el crack de la Selección Argentina e Inter Miami reveló que junto a Antonela Roccuzzo tienen pensado buscar una hija.

En una charla con Migue Granados, por el programa de streaming Olga, el mejor futbolista del mundo fue consultado por la posibilidad de agrandar la familia. "Ya cerraste la fabrica, ¿no?", preguntó, sin vueltas, el conductor. "No sé", respondió "Leo". Inmediatamente después, el streamer reaccionó: "No, no, no, pará, amigo, no... ¿Cuatro? ¿Un bebé de nuevo?".

"Y, nos gustaría, sí...", aseguró Messi, que es padre de tres hijos varones. "Uh, ¿están en la búsqueda?", repreguntó Migue. En esta oportunidad, Lionel aclaró que actualmente no está en sus planes, aunque no lo descartó de cara al futuro para intentar tener una hija: "No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena...".

Lionel Messi, en entrevista en Olga, con Migue Granados.

Cómo se considera Lionel Messi como padre

Lionel Messi, que se casó en junio de 2017 con Antonela Roccuzzo tras transitar diez años de noviazgo, comentó cómo es su rol como padre de Thiago, Mateo y Ciro: "Soy buen padre, creo que sí, que estoy e intento inculcar a mis hijios los valores que me dieron a mí de chiquito. Soy buen padre porque mis viejos fueron buenos padres". Y subrayó: "Siempre dije que soy como soy por lo que aprendí de chico, por lo que aprendí del club también, los valores del Barcelona son muy fuertes, muy marcados".

Al mismo tiempo, el futbolista de 36 años precisó que no le preocupa "nada de los chicos". "Es la típica que dicen de 'hijos chicos problemas chicos, hijos grandes problemas grandes'. Thiago fue al que más le inculcamos eso de chicos porque es el más grande, y después los hermanos fueron siguiendo la ínea de él. Él no tiene problema en ese sentido, Thiago es así. Son diferentes personalidades: Thiago no quiere saber nada con lo de ser 'el hijo de'. No le gusta. Cuando entra Thiago a jugar ni te mira, Mateo te mira... Son diferentes personalidades, el otro chiquito también es terrible (Ciro) porque todavía se está definiendo", amplió, con respectó a las personalidades de cada uno. A Thiago le gusta mucho más hablar, con Anto tiene más confianza que conmigo".

Finalmente, se refirió al rol clave de Antonela como madre: "Ella es buena madre, la admiro, la verdad que ella pasa las horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada... un mes y medio afuera a veces. Ella queda sola con los nenes y te la regalo... ahora Thiago anda con un yeso. A Mateo lo tenés que parar porque te cuenta todo y Ciro es más reservado también. Cuenta, pero no de él, habla de los demás".

Quiéne son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres hijos: todos ellos nacieron en la Argentina.