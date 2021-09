Los memes contra María Eugenia Vidal por la frase de la marihuana en Palermo

A la candidata en Capital Federal la cruzaron en las redes por la polémica frase y fue objeto de todo tipo de burlas.

La candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal fue foco de críticas por los usuarios de las redes sociales que se burlaron de que haya dicho que no es lo mismo fumar marihuana en Palermo que en la villa 1 11 14.

Con imágenes, videos y memes, Vidal fue repudiada en las redes sociales. Los principales reproches que le hacen a la candidata es que haya discriminado con la frase del consumo.

Entre los memes se destaca un video que compara un scketch de Guillermo Aquino con las declaraciones de Vidal. El video tiene como protagonistas al comediante y a su supuesta novia que, en una plaza, le hace apagar un porro a otro chico -tras insultarlo de diferentes formas- y luego prende uno para ella. "Yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de chapa", lanza explicándose. Algo que, insólitamente, la ex gobernadora utiliza de argumento en la entrevista con Filo News. "Una cosa es fumarte un porro en Palermo, un sábado a la noche con amigos, relajado, con tu pareja o solo y otra es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro", opinó.

En el sketch, que volvió a hacerse viral en las últimas horas, la joven explica que al tener "cochera, impuesto a las ganancias y Netflix" es el sistema el que le "paga" por drogarse. Allí, Aquino le pregunta por qué está mal que el joven fume pero no que ella lo haga y a modo de chiste, ella saca un mapa de la Ciudad de Buenos Aires repleta de cruces rojas y tildes verdes. "Acá te indica las zonas de consumo aceptable. Palermo, droga. Nueva Pompeya, no droga. Colegiales, droga. Villa Soldati, no droga", enumera.