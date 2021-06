Soledad se quebró al recordar a su abuela en La Voz Argentina: "No podía"

Emotivo momento en La Voz Argentina. Soledad Pastorutti aprovechó que una de las participantes le cantó a su abuela y recordó a la suya. "La Sole", a corazón abierto en Telefe.

En La Voz Argentina se llevó a cabo un momento realmente emotivo. Agustina Vita, de Tucumán, participó en el certamen cantando A la abuela Emilia de Teresa Parodi. Y este fue motivo suficiente para que Soledad Pastorutti se emocione y recuerde a su abuela, a quien cada vez que pasa cerca de su casa le toca bocina para avisarle está todo bien.

“Quiero agradecerte porque esta canción es muy especial. No sé cómo hiciste para cantarla. Cuando yo la ensayaba, lloraba. Durante todos los ensayos llorando a mares, de una manera increíble. Hasta que un día logré trascender ese momento, porque sino no podía cantarla en vivo”, comenzó diciendo "La Sole".

A su vez, Pastorutti analizó la historia de esta canción y el significado que la misma tiene: "Esta canción es de Teresa Parodi, que es una de las cantautoras argentinas más importantes, sobre todo de la música folklórica. Y está dedicada a su abuela Emilia, que en su familia fue la persona que más la apoyó en su camino como cantante”

La bocina de Soledad Pastorutti a su abuela cada vez que pasa frente a su casa

“Este tema hace llorar mucho a la gente. Pero aparte yo pienso mucho en mi abuela cuando canto esta canción. Que la tengo, la disfruto, pero bueno, con esta cosa de que uno se la pasa viajando... Ella vive en un pueblo anterior al mío, entonces siempre que vuelvo, cuando paso por su casa, le toco bocina. Ella vive sobre la ruta. Entonces, ella sabe, con ese bocinazo, que yo llegué bien a mi casa. Y ese miedo, bueno, de no encontrarla, en realidad. Porque los años pasan y las cosas cambian un montón”, reveló Soledad, generando la emoción de todos los presentes.

Finalizando, la cantante sentenció: “Te agradezco un montón que hayas traído esta canción aquí. Para mí, con lo que amo nuestra música, es tan importante este tipo de elecciones. Por la única razón por la que no me di la vuelta, y quiero ser sincera con vos, es que había una respiración ahí descontrolada, que me llevaba a otro lado cada vez que me quería meter en la canción. Es súper difícil lo que hiciste, pero cuando vi que Ricardo se dio vuelta, dije: ‘Estás en el mejor equipo que podías estar’. Así que, gracias Ricardo (NdeR: Montaner fue el único que se interesó en Agustina para sumarla a su equipo)”.