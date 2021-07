La Voz Argentina: una participante provocó que el jurado se vaya del estudio

Antonella Domínguez, de Neuquén, generó conflictos entre Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, durante la última emisión de La Voz Argentina.

Una sorpresiva reacción causó anoche una participante de La Voz Argentina (Telefé). Tras su audición a ciegas, Lali Espósito y Soledad Pastorutti decidieron levantarse de sus asientos y salir del estudio ante la mirada atónita del público. Minutos después, hicieron lo mismo Mau y Ricky junto a Ricardo Montaner, en uno de los momentos más desopilantes de la última emisión del certamen de talentos.

Quien protagonizó este episodio desde el escenario fue Antonella Domínguez, de 20 años, quien realizó una brillante interpretación de "Amor Completo", de Mon Laferte, que llevó a los cinco coaches a darse vuelta para convencerla de formar parte de sus equipos.

La Sole y Lali fueron las primeras en deshacerse en elogios para sumar a la neuquina, pero ella manifestó su admiración por la familia Montaner e incluso cantó una canción con Ricardo, lo que generó una sorpresiva reacción en las jurados. "Vamos, un gusto conocerte. Es muy duro cuando no te quieren", dijo la autora de "Soy" riéndose de la situación.

Con enojo (fingido), ambas cantantes decidieron salir del estudio hasta encontrarse con Analía, la madre de Antonella, y Lucas, su primo, que aguardaba detrás del escenario la devolución junto al conductor Marley. "¿No nos escuchan en la casa? Digan la verdad", interpeló Lali a la familia. "Las ama", aseguró la mamá de la participante.

Al regresar, Antonella intentó disculparse pero quienes se enojaron esta vez fueron los Montaner. Así, Mau, Ricky y Ricardo salieron de sus lugares y se acercaron a la familia de la chica. Analía, la mamá, manifestó su emoción de conocer al ídolo de toda su vida.

La artista finalmente eligió a Lali y pasó feliz a la siguiente instancia. “Me hubiese gustado que estuviera mi papá, pero está muy mal de salud. Tiene más de 60 años y pasamos una situación muy difícil por el tema del Covid-19. Estuvo dos meses en coma, en terapia intensiva con todos los cuidados. Para cuidarlo preferimos que no venga, pero es el que me acompañó desde toda la vida”, contó Antonella sobre su padre ausente.

La Voz: ¿Quién es la participante que provocó la salida del jurado?

Antonella Domínguez comenzó a cantar a los 8 años, cuando los padres la anotaron en una escuela de música. “Me daba vergüenza, pero a la hora de cantar me transformaba”, señaló la joven de 20 años sobre sus primeros pasos en la música.

Luego, recordó: “Iba a la iglesia desde muy chiquita y cantaba en las peñas cristianas. En el jardín, me subía arriba de las mesas para bailar y cantar. Las maestras siempre me retaban. Hasta el día de hoy me recuerdan por eso”.