La Voz Argentina: Lali Espósito enfrentó las críticas y explicó por qué no eligen a muchos participantes

La artista usó las redes sociales para contarle al público el detrás de escena de muchas negativas del jurado.

La Voz Argentina es un éxito en Telefe, tal y como lo fue MasterChef Celebrity. Sin embargo, el jurado integrado por Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y los hermanos Mau y Ricky se encuentran en el centro de las críticas del público. La decisión de no darse vuelta con algunos participantes generó ciertos recelos y los usuarios de las redes lo dejan en claro.

En medio de las muchas críticas que recibe La Voz Argentina por todos los participantes que cantan muy bien pero quedan fuera de concurso, Lali Espósito salió a dar la cara y contó qué es lo pasa y por qué elogian a participantes que después no eligen.

Primero, Lali se hizo cargo de un tweet de Malena Guinzburg en el que dejaba bien clara su crítica al reality de Telefe, asegurando “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace mie…”. La jurado, entonces, recogió el guante dando a conocer una información desconocida hasta el momento. “Y nosotros que no lo sabemos… lo vemos aire todo… TERRIBLE”, explicó la coach de las camperas.

Otra de las críticas a las que le hizo frente la compañera de Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner tuvo que ver con el reclamo sobre los participantes que lo hacen muy bien, los felicitan pero los eligen. “Lali, ¿por qué le dicen que la rompió y no dan vuelta? Pobre hombre, no hagan eso”, le escribió una seguidora. Fue allí que Lali fue completamente sincera, al responder: “Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos. Todos cantan hermoso”.

Un participante se fue enojado con el jurado de La Voz

Esa noche, por ejemplo, uno de los participantes que evidenció esto mismo fue el mendocino Leandro Pérez. El hombre interpretó una de las canciones más famosas de Norberto "Pappo" Napolitano: Rock and roll y fiebre. Sin embargo, su desempeño no convenció que los jurados decidan pulsar el botón para dar vuelta sus sillones, aunque las devoluciones fueron de lo más entusiastas: “¡La partiste!”, le dijo Mau, el hijo de Montaner, que aplaudía al mismo tiempo que Lali destacó lo “increíble” que fue ("¡La rompiste! Me la pasé increíble con tu versión, lo hiciste bárbaro y volviste propia a la canción)" y Leandro, por su parte, parecía estar casi quebrado.

Molesto, Montaner los cruzó. “¿Y por qué no se dieron vuelta?”, lanzó, mientras el joven abría los brazos. Ricky, para sumar una voz de apoyo, le dijo: "La cantidad de veces que me han dicho que no en la vida son más que las que me dijeron que sí, no te desanimes. Gracias a las que me dijeron que sí puedo estar sentado en esta silla roja grande, gracias a Dios, y seguramente lo mismo va a pasar contigo. No me cabe ni la menor duda, aunque te hayamos dicho en esta oportunidad que no vas a tener muchos sí en tu vida y tendrás influencia en miles de personas con tu voz y con tu música.