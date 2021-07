La Voz Argentina: La participante que conmovió a los coaches al hablar de su madre

Las historias de vida de los participantes son el plus del talent show de Telefe. Esta vez, una joven de Neuquén cautivó a los coaches con su voz y con el recuerdo de su madre.

Comenzó una nueva semana en La Voz Argentina, el reality show más famoso del mundo, y los coaches de debaten para ver quién hacer crecer más su equipo. Mientras tanto, los participantes siguen presentándose en las audiciones a ciegas con historias más que emocionantes como fue el caso de Luciana Irigoyen, una cantante oriunda de Neuquén que confesó que, tras la muerte de su madre, pensó que no volvería a cantar.

La joven de 28 años se lució con el clásico de Isabel Pantoja "Marinero de luces" y logró convencer a Ricardo Montaner, Mau y Ricky, La Sole y Lali Espósito, quienes pulsaron el botón para convocarla a sus equipos con su performance arriba del escenario. A la vez, conmovió a los artistas con una valiente confesión sobre un difícil momento personal.

Para convencerla, Ricardo Montaner apeló a grandes palabras hasta que le propuso que describiera a su familia sin imaginar lo que la joven traía a cuestas. “Hablando de familia, que ellos aprendieron de mí (dijo señalando a sus hijos, Mau y Ricky), quiero me hables de tu familia, de tus padres, si te apoyan en la carrera musical”, propuso el intérprete de "Cachita".

Al instante, Luciana tomó aire y reveló: “Qué pregunta la tuya. Estoy acá y mi mamá murió hace un mes y pensé que no iba a volver a cantar nunca más”. Así, la emoción se apoderó de cada uno de los coaches que no dudaron en compartir su apoyo y empatía. “Mi mamá se fue de mis brazos mientras yo le cantaba 'La gloria de Dios' y dije que no iba a cantar más", continuó la neuquina al tiempo que confirmó que se sumaba al Team Montaner.

"Sin embargo, voy a La Voz, que era algo que ella quería para mi”, cerró. Completamente emocionado, Ricardo Montaner se acercó hacia el escenario de La Voz y le agradeció haber compartido su historia en el certamen. “Quiero que sepas que valoro eso que acabas de decir y, además, quiero que sepas que tu mamá está disfrutando desde el cielo viéndote triunfar”, expresó el cantante.

"Antes de morir sabía que iba a estar en La Voz Argentina. Y desde la cama del hospital me dice 'ojalá que pueda ir y te pueda ver cantar con Montaner'", respondió la joven. "La vamos a cantar antes de que termine el programa y te voy a llevar de la mano hasta la final, ¿ok?", completó Montaner.