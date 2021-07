La revelación de Mau Montaner en La Voz Argentina: "Saber que tienes 20 años me frustra"

La primera folklorista del Team Soledad sorprendió al hijo de Ricardo Montaner al dar a conocer su edad y un poderosísimo talento.

El una nueva edición de La Voz Argentina, el talent show que es furor en el mundo entero y que llegó a puro éxito a Telefe, Soledad Pastorutti se sintió cautivada por la poderosa voz de una joven y, tal como indican las reglas, se dio vuelta para convocarla a su equipo. Pero el que más se sorprendió fue Mau Montaner al conocer la edad de la participante.

"Soy Magdalena, me dicen Magui y tengo 20 años", expresó la concursante que se presentó tocando en guitarra su versión de "Flor de lino". "Con veinte años... ¿de dónde el folklore?", preguntó la cantante de Arequito acerca de la elección de la joven que explicó que heredó el estilo de sus abuelos que eran cordobeses.

Además de presentar a talentosos artistas, el programa que conduce Marley deja distintas anécdotas que atrapan a los televidentes. La semana pasada, Lali Espósito protagonizó un curioso momento cuando, sorprendida por la edad de un participante, le tiró un zapato y tuvo que ir a buscarlo al medio del escenario y, este domingo, el hijo de Ricardo Montaner no se quedó atrás.

Pero fue Mau Montaner se quedó sin palabras y terminó confesándose ante Magdalena Cullen. "Saber que tienes 20 años me frustra, por un laldo, y por otro lado me motiva y me hace amar la música aún más", se sinceró el hermano de Ricky. "Te felicito porque te sale increíble", cerró.

Tras ser acusada de machista, Soledad sumó una mujer folklorista en su Team

Recientemente, los seguidores del talent show observaron a través de redes sociales que Soledad Pastorutti reacciona más a las voces masculinas que femeninas. De hecho, hasta la semana pasada no contaba con mujeres en su equipo. "¿La Sole tiene todos hombres?", "El team Soledad son puros hombres cantando folclore", fueron alguno de los comentarios.

De todos modos, en la audición a ciegas del domingo 11 de julio La Sole dio vuelta las acusaciones eligiendo el poderosísimo talento de Magdalena, además de ser la única de los 5 coaches que presionó el botón para sumarla a su grupo de estrellas. "Es un placer que estés en mi equipo", sentenció la intérprete de "A don Ata".