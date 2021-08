Carpinchos kirchneristas, la delirante teoría de La Nación que estalló en las redes

El diario centenario no sabe qué hacer para seguir operando, pero esta vez, desbloqueó un nuevo nivel de mamarracho con una desopilante teoría sobre la llegada de carpinchos al barrio privado.

El diario La Nación se caracteriza por tener editoriales conservadores pero, en su afán de seguir conquistando audiencia y electores para la derecha argentina, publicaron una curiosa teoría para explicar la invasión de carpinchos en Nordelta como una maniobra del kirchnerismo.

"Empeñado en incentivar los estereotipos y prejuicios para exacerbar y sacar provecho de la fragmentación social, el kirchnerismo ahora quiere convertir a los carpinchos en una fuerza de choque", aseguraron desde el diario centenario sin ningún tipo de respaldo. " Ya está: el kirchnerismo se apropió de los carpinchos. Y los ha convertido en un batallón militante 'al servicio de la causa'", lamentaron.

Fieles a su paranoia de cada día, aseguraron que "el razonamiento es peligroso porque, en el fondo, celebra un supuesto acto de 'justicia por mano propia'". "Si está bien que los roedores vengan a recuperar sus tierras y 'a cobrarse una factura' como acto justiciero, ¿está bien que hagan lo mismo otros grupos organizados?", alertaron a sus lectores.

Como el bochornoso planteo se extendió varios párrafos más, desde el diario de la derecha cuestionaron el "daño ambiental" que generó el boom de los barrios cerrados construidos sobre humedales para llevarle a sus poderosos propietarios la exclusividad de vivir dentro de la naturaleza. "Además de fogonear tensiones y agudizar el resentimiento social, la ministra (de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic) ha apelado a otro clásico del poder: el guitarreo y la improvisación".

"Habló de 'daño ambiental', pero no aportó argumentos ni fundamentos que sostengan esa imputación; mucho menos una prueba", criticó el llamado periodista Luciano Román como si fuera la ministra de Seguridad quien tiene que dar pruebas de un flagelo que es evidente. Si no fuera por el daño ambiental que los amigos de la derecha, a las claras, no ven, los carpinchos vivirían en la región que les es propia. No invadirían las casas vidriadas y minimalistas cuyos dueños se desentienden de las consecuencias de su ostentación cuando, en su defensa, los carpinchos rasguñan a sus perritos diseñados en laboratorio.

En este sentido, el pensador de La Nación sugirió que "la migración a ese tipo de urbanizaciones tiene múltiples razones. ¿Pero no influirá la inseguridad que ni ella (Frederic) ni (el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio) Berni han podido mitigar?", como si el ostentoso barrio del norte bonaerense se hubiera construido en enero del 2020.

