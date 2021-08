Coronavirus: le cantaron un tema de La Mona Jiménez y despertó del coma

Estaba peleando por su vida, el coronavirus le estaba ganando y lo salvó su ídolo musical..Carlos, el hombre que volvió a la vida gracias a una canción de La Mona Jiménez en Córdoba.

"La Mona" Jiménez es uno de los cantantes más populares y míticos de la República Argentina. Pero puntualmente en Córdoba su idolatría es sumamente incalculable. Tal es así, que un hombre que estaba al borde de la muerte e internado por coronavirus volvió a la vida al escuchar una canción suya.

Esta es la historia de Carlos, un hombre cordobés que tiene tatuado al "Mandamás" en su brazo y al cual le agradece poder seguir viviendo. ¿Qué fue lo que pasó? Según manifestaron en El Doce, una enfermera entonó las estrofas de Amor pecador en el oído de este paciente y sus signos vitales empezaron a mejorar.

"Carlos estabas internado, en coma farmacológico, bastante grave. ¿Te contaron lo que pasó en ese momento?", le consultó el periodista a este protagonista que parece haber vivido un milagro cordobés. Sin titubear, Carlos expresó: "Estaba bastante grave. Me contaron, la enfermera Lucía. Se me puso a cantar en el oído un tema de La Mona y me empezaron a tener positivos los signos vitales, todo. Me cantaba Amor Pecador. Empezó a cantar y empezaron a mejorar los signos vitales".

"El médico cuando vio que empezó a cantar, le mejoró la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Son los dos parámetros claves para una persona en la situación que estabas vos, y pidió por favor que te sigan cantando", agregó el entrevistador. Con tantas historias de vida en medio de la pandemia, este caso es sumamente particular y milagroso. Al menos, así lo expresó Carlos y su anécdota junto a la música de "La Mona" Jiménez.

La Mona Jiménez fue destrozado por su hija Lorena en vivo: "Machirulo"

En diálogo con Stalkeo TV, Lorena Jiménez lanzó duras declaraciones contra su padre, Carlos "La Mona" Jiménez. El cantante cuartetero tuvo una hija extramatrimonial, Natalia Taddei, y esto generó el malestar y sufrimiento de sus otros hijos (NdeR: quienes nacieron fruto de su matrimonio con Juana). Sin ir más lejos, la protagonista trató a su padre de "machirulo".

“¿Tuviste miedo en algún momento de que tu familia pudiera sufrir las consecuencias de los nombres que empezaron a surgir de la hija de La Mona? Me acuerdo del nombre de Natalia Taddei”, le preguntaron en el estudio. Y lejos de esquivar la pregunta, Lorena Jiménez se sinceró y aseguró que está todo bien con su media hermana aunque no forme parte de su vida.

De forma tajante, Jiménez aseguró: “Ella ya está está ubicada en un espacio de la historia que no me pertenece. Mi historia está en esa familia que construí, que es mía. Esa es la historia de mi papá, él se la debe a ella, entre ellos tienen que hablar algún día. Yo no me siento parte de esa historia”.