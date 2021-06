Karina La Princesita dio la cara y mostró su profundo arrepentimiento

La estrella de El Trece se disculpó por las actitudes que tuvo en la gala de música disco frente a la mala nota del jurado.

Ante una ola de críticas por el enojo que mostró en la pista de Showmatch: La Academia, la cantante Karina “La Princesita” acudió a sus redes sociales para hacer un mea culpa y mostrar su arrepentimiento de la actitud que mostró ante la mala devolución del jurado del certamen sobre su desempeño en una coreografía de música disco. En su momento de enfado, la compositora no soportó los bajos puntajes y reveló que rechazó una propuesta de otro canal para estar en el ciclo de Marcelo Tinelli.

Después de los comentarios detractores que recibió, sobre todo por parte del periodista Ángel de Brito, quien la trató de desagradecida, la intérprete de Sin Vergüenza se hizo cargo de sus dichos y respondió algunos mensajes de Twitter para aclarar la situación. “Estuvo soberbia, mal educada y despectiva con sus compañeros”, escribieron en la cuenta oficial de Los Ángeles de la Mañana, donde citaron frases textuales del conductor de ese ciclo. Por su parte, Karina escribió ante esas declaraciones: “Es verdad”.

Luego, como respuesta a su publicación, una admiradora de la voz de Con la misma moneda lanzó: “Kari, sos lo más. Pero no estuvo bien lo que hiciste anoche, ¿pasó algo?”. Lejos de achicarse, la artista dio la cara una vez más e hizo otro mea culpa sobre la situación que protagonizó en la pista de Marcelo Hugo. “Sí a todo, pero eso no justifica cómo estuve ayer”, expresó.

A las pocas horas de los exabruptos que tuvo en el programa, donde dio a entender que tendrían que agradecerle por estar ahí ya que había sido convocada por otro ciclo, La Princesita respondió algunos mensajes de sus fans, antes de irse a dormir. Así reveló que fue tentada para ser coach de La Voz Argentina, pero que declinó la propuesta. Frente a esa confesión, muchos cibernautas dudaron de la veracidad de Karina, con un argumento basado en que ser miembro de ese programa es una gran oportunidad para cualquier cantante y es extraño que haya dicho que no.

No pudo asistir

En los últimos días, La Princesita fue noticia tras no acudir a una gala de Showmatch, debido al duelo que hacía por una reciente pérdida. El padre del cantante El Polaco, ex de la celebridad y padre de su hija Sol, había fallecido y por ese motivo ni ella y el intérprete de Deja de llorar asistieron al ciclo. “Le mandamos un beso muy especial a ella y a El Polaco también, que falleció su papá. Están pasando un momento muy especial, fundamentalmente él porque es su hijo, pero hoy Karina también estaba bastante mal y por eso no pudo venir acá al programa”, dijo Tinelli en su ciclo.