Karina La Princesita está viviendo un comienzo de año muy movido. Tras un 2020 en el que formó parte del jurado del Cantando 2020, programa emitido por El Trece, la reconocida cantante ha vivido una situación incómoda con su hija en las redes sociales. Sol, la niña que tuvo junto a El Polaco, habilitó una opción en Instagram para que sus seguidores le hicieran diferentes preguntas sobre su vida. Como consecuencia, su madre respondió un tanto furiosa.

Un usuario de Instagram le consultó a Sol: "¿Fuiste un error o planeada?". La respuesta de la niña fue la siguiente: "Eran chiquitos, así que supongo que un error". No contenta con la respuesta, Karina decidió intervenir y replicó la pregunta en una historia de Instagram, donde aclaró la situación.

"Señorita, quiero que sepa que las bendiciones de Dios tampoco se planean, sólo llegan. Usted no fue ningún error. Es la bendición más grande que Dios me dio", le respondió Karina La Princesita a su hija de 13 años y también como respuesta a aquel usuario que le hizo la incómoda pregunta. Y finalmente, Sol le expresó: "Ay, te amo".

La confesión de Karina La Princesita a su hija Sol:

En diálogo con Agarrate Catalina, Karina La Princesita dio a conocer cómo fue que le comentó a su hija que está en pareja con Nicolás Furman: "Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre. A mí no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura. Pero yo me di cuenta que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram, porque entiendo que no fui del todo cuidadosa, y me apuraron".

"Ahí tuve que tomar la decisión. Le dije: 'Mirá, Solcito, mamá está conociendo a alguien'. Antes de que se entere por la tele porque se rompería la confianza que hay entre nosotras", añadió la famosa cantante.