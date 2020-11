Crudo testimonio de la cantante de cumbia.

La cantante de cumbia Karina La Princesita Tejada ha revelado un duro momento que le tocó atravesar en su infancia. Al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM), quien ofició de panelista durante la última semana aseguró: "Yo naturalicé ciertas cosas. Mi papá se iba a dormir la siesta con la escopeta cargada al lado, y con la Biblia en la mano. Y nosotros viendo eso como algo normal".

"Muchas veces uno dice por qué las mujeres no se van, y en mi casa pasaba eso. Hay un montón de razones por las cuáles no se van. A veces no tenés dónde ir, tenés miedo. A veces decís que hago sola sin trabajo con dos hijos, como le pasaba a mi mamá. Uno como hijo culpa a la mamá y dice, '¿por qué no te fuiste antes?', pero me parece que hay que estar en el lugar", enfatizó Karina, quien luego procedió a contar un episodio que sorprendió a todos los presentes.

Trayendo a escena a su padre, con quien hoy mantiene una excelente relación, La Princesita recordó: "Cuando una vez en segundo grado mi papá entro al colegio sin pedir permiso y empezó 'dónde está la puta de tu madre'. Cuando la reacción de mis compañeros y de la profesora dije, 'ah, ok, esto está mal'".

"Todos mis compañeros me empezaron a tratar como que pobre, teniendo siete años. Y la maestra con su reacción de cálmese. Pero para nosotros era una reacción de todos los días", agregó Karina, quien luego dejó en claro que su progenitor ha cambiado positivamente y mantienen un vínculo realmente estrecho.

Para finalizar el tema, la cantante sentenció: "Mi viejo cambió. Hoy mi papá es lo más, te amo, está todo bien. Esto ya es de muchos años. Modificó las actitudes y las hemos comprobado. Para mí hoy estar en pareja con alguien que me trate bien y sea compañero es 'guau'. ¡Qué bendecida que soy! Y por ahí debería ser algo natural".

Karina La Princesita y una grave acusación contra el Kun Agüero

La cantante Karina La Princesita generó una escandalosa incertidumbre sobre su separación con el futbolista Sergio Kun Agüero. Si bien prefirió no precisar el motivo exacto por el que decidió ponerle fin a su relación, la cantante de cumbia romántica lanzó una frase (cuanto menos) polémica: "Agradezcan que no se sepa por qué me separé".

Al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y siendo una de las panelistas temporales de la presente semana, Karina fue consultada sobre su romance con el futbolista de Manchester City: el mismo se terminó de forma sorpresiva y nunca se precisaron las razones por las cuales la relación culminó precipitadamente. "No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", explicó La Princesita.