Longobardi dejó en offside a todos: "Hay un periodismo militante macrista"

Uno de los principales periodistas antikirchneristas admitió la existencia de "voceros periodísticos de Macri" y lanzó una dura crítica al expresidente.

El periodista antikirchnerista Marcelo Longobardi admitió este lunes la existencia de un "periodismo militante del macrismo" que hace las veces de vocero del expresidente y cuestiona constantemente las posturas y pretensiones de los rivales de Mauricio Macri dentro del PRO.

“Habló Macri con una frase muy polémica intentando volverse una especie de árbitro entre las diferentes oposiciones que hay en la oposición", comenzó diciendo Longobardi en su programa de CNN Radio.

"Por un lado están los halcones, donde está Patricia Bullrich, y otra ala más dialoguista, encabezada por Larreta, populistas a juicio de Macri. Dijo: ‘Si veo que uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar’", citó.

Así, recordó la frase que pronunció Macri la semana pasada durante una entrevista con el diario español ABC. “Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente”, dijo acerca de Bullrich y Larreta. De ese modo, aunque se mostró neutral, dio a entender que si el jefe de Gobierno no se muestra alineado con él entonces llamará a votar por la exministra de Seguridad.

El "periodismo militante del macrismo"

"El cambio, a juicio de Macri, está garantizado por Bullrich, pero no está garantizado por Larreta que, tanto a juicio de Macri como de todos los voceros que hablan en su nombre, particularmente los voceros periodísticos de Macri", dijo Longobardi en ese sentido, mencionando de carambola la existencia de periodistas que se alinean a la postura del expresidente.

Entonces, profundizó en la idea: "Saben que hoy en día hay un periodismo militante equivalente al del kirchnerismo en el macrismo, sólo que en vez de estar dedicado a insultar a todo el mundo, está dedicado a insultar a los rivales de Macri dentro del PRO. Esta es la realidad, aunque a mucha gente no le gusta que yo lo diga", sostuvo.

Longobardi agregó: "Como ninguno de los dos va a garantizar el cambio, Macri va a terminar jugando", pero, acto seguido, lanzó un cuestionamiento directo al exmandatario. "La pregunta es ¿por qué él garantiza el cambio si cuando tuvo la posibilidad no hizo ningún cambio? Uno podría decir que si alguien no ha garantizado el cambio ha sido justamente Macri. Él se mide a sí mismo en cómo mide a sus subordinados”.