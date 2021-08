Por los insultos, Delfina Pignatiello borró gran parte de sus redes sociales tras Tokio 2020

Luego del flojo paso por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Delfina Pignatiello recibió fuertes críticas en sus redes sociales y tomó una drástica decisión con sus cuentas de Instagram, Twitch, YouTube y Twitter.

La nadadora argentina de 21 años ya no escribe más en Twitter, borró todo su contenido en su perfil secundario (@Soulisbw) y lo mismo hizo en su canal de YouTube, en el cual contaba con 72.500 suscriptores y más de 1.5 millón de reproducciones. Permanentemente, recibió comentarios desubicados como "largá las redes y ponete a entrenar", "dejá de boludear", "¿tanto lío para salir siempre última?" y "menos redes sociales y más entrenamiento".

En tanto, en Twitch también eliminó todos sus videos y escribió en su biografía: "Ya no hago más streams. Gracias a los que me bancaron siempre". Por otro lado, en Instagram decidió cambiar por algunas horas su cuenta a "privada" y restringió los comentarios. Además, allí la cuenta alternativa quedó en blanco, sin la foto de perfil ni el contenido.

Luego de haber concretado este determinación, Pignatiello les escribió a quienes normalmente interactuaban con ella: “Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de YouTube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y mi bienestar”.

“No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar. Y muchas gracias por el aguante, me lo llevo en el corazón”, publicó la nacida en San Isidro en la aplicación Discord, además de haber dejado otros mensajes su cuenta secundaria de "Insta", en la que opinó que "la gente es muy cruel". Y completó: "Por más que la ignore, quiero cuidar mi salud mental por sobre todas las cosas”.

El mal paso de Pignatiello por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Más allá de haber ganado previamente muchas medallas nacionales y panamericanas, "Delfi" terminó octava (última) en las pruebas de 1500 y de 800 metros libre en Japón y no pudo clasificarse a sendas finales.

Pignatiello, perjudicada por el coronavirus en la preparación

Más allá de que no lo quiso utilizar como excusa, la nadadora detalló que estuvo casi un año sin poder entrenarse normalmente porque los natatorios estuvieron cerrados como prevención por la pandemia de COVID-19, mientras que sus rivales siguieron poniéndose a punto físicamente.

"Nadie sabe qué hubiera pasado si los Juegos hubiesen sido el año pasado, es la realidad", aseguró con relación a la postergación de un año del evento más trascendente en su actividad.

Qué dijo Pignatiello sobre las redes sociales antes de sus primeros Juegos Olímpicos

En la entrevista con Doble Mérito, ya se había expresado al respecto: “Capaz que estoy dibujando mientras que hago un stream y salta alguien de la nada y me dice: ‘Che Delfi, ¿cuánto te entrenaste hoy?’ Paraaá”, ejemplificó con respecto al "peso" que debe llevar por ser una de las grandes promesas del deporte argentino.

“En el último año aprendí a no leer y no darles bola a los ‘haters’ (´odiadores´), entonces casi desaparecieron. Siempre hay algún que otro ‘varonil’ que se pasa de la raya con algún comentario que no va, aunque no relacionados tanto con el odio", añadió en aquel entonces.

“Ahí me tomo un descansito o hago una limpieza. Veo que capaz empecé a seguir a demasiada gente que ni conozco o que no me importa tanto lo que realizan y vivo pendiente de lo que hacen los demás. Te empezás a comparar y no está bueno", se sinceró.

Y sentenció: "Con Twitter me di cuenta de que tenía tuits muy viejos, de cuando era muy chica... Todavía no estaba metida en el profesionalismo con la natación. Eran tuits muy boludos, así que por más que ahora haga chistes, me muera de risa en el stream y diga boludeces todo el tiempo, hay cosas que en las redes deben seguir la línea del profesionalismo”.