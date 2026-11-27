Chimi juegos reúne a editoriales argentinas y ya tiene presencia en otros continentes.

Chimi Juegos, La alianza de cuatro editoriales independientes cumple un año con más de 20 juegos creados en el país. Seis de sus títulos se editan bajo licencia en América, Europa y Asia. De una idea con sello nacional a recorrer el mundo

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Una partida puede empezar alrededor de una mesa en Buenos Aires y terminar cruzando fronteras. Eso ocurrió con algunos de los juegos que forman parte del catálogo de Chimi Juegos, una alianza de editoriales argentinas que reúne propuestas para compartir en familia o con amigos, desde los cinco años.

El sello nació en noviembre de 2025, cuando Super Noob Games, Compostate Bien, Factor Estudios y Pulga Escapista decidieron unir fuerzas. A un año de su lanzamiento, su catálogo incluye más de 20 títulos pensados y fabricados en la Argentina, con opciones familiares, de estrategia y juegos de partidas breves, entre otros formatos.

Pintó, de Fernando Marecos, otro de los juegos de CHimi

Pero no es solo una decisión comercial: detrás del sello hay un grupo de amigos que se unió por amor a los juegos de mesa y por la convicción de que juntarse a jugar es algo fundamental para la vida. Los títulos resaltan por su identidad argentina, pensados para compartir un rato en familia o con amigos, lejos del trabajo y de las pantallas.

Se diseñan y se fabrican acá, y también se exportan como ideas: lo que alguna vez fue el tango for export hoy puede ser un juego de mesa. Seis juegos se editan bajo licencia en distintos países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia: Pintó, Guardianes de la Huerta, Compostate Bien, Cereal Killer, Control-Z y Jardín Japonés. El acuerdo de licencia permite que una obra creada en el país también sea editada para otros mercados.

Los juegos de mesa argentinos ganan terreno en las mesas nacionales y en el mundo.

Cómo funciona Chimi Juegos y dónde encontrar sus títulos

Las cuatro editoriales conservan su identidad, sus juegos y sus líneas editoriales. Chimi Juegos reúne, por su parte, la distribución mayorista, una tienda online y la participación en eventos, lo que les permite trabajar juntas sin dejar de desarrollar sus propios proyectos.

La propuesta incluye juegos para distintas edades y preferencias: desde opciones familiares hasta juegos de estrategia, party games, fillers —pensados para partidas breves— y eurogames, un tipo de juego que suele poner el acento en las decisiones y la planificación.

Los títulos están disponibles en la tienda online de Chimi Juegos. Allí se puede consultar el catálogo y revisar las características y la disponibilidad de cada juego.

Control Z, de Martin Oddino, uno de los juegos de Chimi.

Cuáles son los juegos argentinos premiados

El catálogo de Chimi reúne títulos que recibieron distinciones en los Premios Lúdicos Argentinos. Son seis, reconocidos entre 2024 y 2026:

Jardín Japonés: categoría general, en 2024.

Compostate Bien: categoría familiar, en 2024.

Casa Fantasma: categoría infantil, en 2025.

Atrapamoscas: categoría microjuego, en 2025.

Pintó: categoría familiar, en 2026.

Primera y Última: categoría microjuego, en 2026.

Antes de 2023, los premios Poncho y Alfonso también distinguieron a títulos del catálogo: Utópolis obtuvo tres reconocimientos, mientras que Lunes y Balance Elemental figuran entre los juegos distinguidos.

Además, Compostate Bien el Juego y Guardianes de la Huerta cuentan con el Sello de Buen Diseño argentino. Para diciembre, la alianza anunció tres lanzamientos nuevos.