Inesperada reacción de Juana Viale sobre la salida de Mariana Fabbiani: "Me solidarizo"

La nieta de Mirtha Legrand habló del final del ciclo de El Trece y, pese a haber acusado a Mariana Fabbiani de plagio, se solidarizó con la conductora.

Juana Viale rompió el silencio y habló sobre la decisión de El Trece de levantar el programa de Mariana Fabbiani debido a su falta de rating. Lejos de polemizar como lo hizo en el pasado cuando acusó de "plagio" a Lo de Mariana, la nieta de "La Chiqui" se solidarizó con Fabbiani en una situación tan compleja.

En una entrevista con Intrusos en el Espectáculo, Juana pasó por alto las diferencias del pasado y definió: “Yo no me enfrento con las personas que quiero, todo lo contrario, me solidarizo con esas personas. ¿Cómo se puede pensar que una persona se va a poner feliz porque levanten un trabajo?”.

De todos modos, el cronista de América TV le recordó que en su momento disparó: “El formato de Mirtha Legrand existe hace 53 años. Quizás se lo propusieron a Mariana, no sé si desde el canal o de la productora, pero sí, es una copia. No está mal decir que es una copia”. Al respecto, Juana se defendió.

“No estoy descubriendo América. No estoy diciendo una cosa loca o ilógica. Me apena muchísimo que levanten un programa de televisión. Es una realidad, no dije ninguna locura”, expresó la conductora de El Trece para darle fin a las versiones de rivalidades con Mariana Fabbiani que se quedó sin trabajo por no contar con el acompañamiento del público, al igual que las mesazas que dirige la nieta de Mirtha.

Juana Viale sobre la pelea por el rating con Andy Kusnetzoff

Que la nieta de Mirtha Legrand pierde por goleada el rating de los sábados contra PH Podemos Hablar es un hecho. Pero, tras ser consultada por el magazine de espectáculos de América TV por la "guerra" de mediciones, Juana denunció: “Son palabras muy fuertes que utilizan, me parece que hay que tener consciencia de eso”.

En particular, el movilero se refería a un titular de Clarín que decretaba la guerra contra Andy Kusnetzoff. "Las noticias que leo son las de la actualidad, las noticias de la Argentina, las vacunas que se dan y las vacunas que se aplican. Guerra es una palabra muy fuerte que se usa", lanzó al tiempo que dio por terminada la discusión.

Por ultimo, sobre la posible vuelta de su abuela a la pantalla de El Trece, la actriz aseguró que que Mirtha no tiene fecha cierta de retorno a sus mesazas a fin de continuar con los cuidados pertinentes a una persona de su edad, aunque ya se aplicó las dos dosis de la vacuna. "Está bien, vacunada con dos dosis está feliz, pero todavía esperando que pase un poco la pandemia porque es de riesgo, estar vacunada no la deja exenta de contraer covid", sintetizó.