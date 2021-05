Juana Viale estuvo de invitada en el programa Una Vuelta más de TN y reconoció que le gustaría entrevistar a Cristina Kirchner en Almorzando con Mirtha Legrand.

"El rol de vice nunca tuvo tanto énfasis como ahora. También me gustaría saber por qué se maneja con tanto silencio", sostuvo Viale y dijo que es una mujer con mucho carácter, "que dice lo que quiere cuando quiere y hace silencio cuando quiere". De todas formas, reconoció que le gustaría hablar con "la Cristina más humana". "Me parece que debe existir otra Cristina que por ahí no la conocemos", afirmó Juana Viale. "Igual con una alcanza", la interrumpió Osvaldo Bazán, entre risas.

Viale mantuvo su postura y destacó que Cristina "también es una mujer a la que se le murió el marido, que tuvo una hija que tuvo que vivir afuera por la razón que sea". "Hay una parte humana", agregó y dijo que considera que es "interesante" mostrar ese lado.

"Cristina es como ese libro que habremos leído todos: El caballero de la armadura oxidada. Es humana. Si la pincho creo que le sale sangre roja", dijo Juana Viale sobre Cristina Kirchner.

El sorpresivo elogio de Juana Viale a Cristina

En ese momento, lanzó un sorpresivo elogio hacia la vicepresidenta y destacó su rol como representante política. "Cristina conoció el poder como primera dama y después estuvo con el bastón presidencial muchos años. Bueno o malo, no importa eso. Sentarse a negociar miles de conflictos no debe ser fácil, y menos para una mujer, que tuvimos que batallar para lograr nuestro lugar a lo largo de la historia".

Ante la mirada atónita de todos los periodistas de TN, Viale lanzó un discurso feminista en el que aseguró que "a los hombres siempre se le concedieron los espacios, pero que la mujer tuvo que batallar y demostrar por sobre un montón de situaciones que ese lugar se lo merece".