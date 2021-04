Juana Viale volvió a protagonizar un polémico momento en televisión. En esta oportunidad, no fue en el programa Almorzando con Mirtha Legrand o La Noche de Mirtha sino en La Nación +, donde fue recibida por Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Curiosamente, en uno de los lapsos de la entrevista, la conductora le lanzó una dura crítica a El Trece, canal que está en conflicto con su hermano Nacho Viale.

Durante el tramo final de la entrevista, Juana recordó la última vez que Feinmann visitó su programa, que además lo tuvo realizando preparaciones de cocina junto a la reconocida chef Jimena Monteverde. Jonatan Viale tomó la palabra y le pidió un favor: "A mí no me pidas que haga eso, eh". Y la presentadora le marcó la cancha: "Tenés que venir".

Con un tono de gracia que luego fue polémico, Feinmann interrumpió y reveló: "A mí y a Jonatan no nos dejaron ir juntos". Sorprendida por la situación, Juana Viale consultó: "¿Quién no los dejó ir?". Y el polémico presentador de La Nación sostuvo: "De este canal dijeron que sí, que no había ningún problema. Me parece que el problema era del otro".

"¿Del sol?", volvió a preguntar Juana Viale, hacinedo referencia a El Trece. Y luego, dejando en claro que ella nada tiene que ver con dicho canal, sostuvo: "No sé, yo trabajo para Storylab, que es una productora". Para tratar de salir del incómodo momento que estaban viviendo en TV, Jonatan Viale expresó: "Es un buen momento para quedarse callados".

Los reclamos de Nacho Viale a Adrián Suar, el detonante del conflicto que tiene a Juana Viale y Mirtha Legrand en problemas

"El problema es la acumulación de reproches públicos en las redes que generan una decisión que es la bomba de esta tarde", anunció Lussich. "A TN le desmiente las noticias, a Fibertel le reclama la velocidad de internet y a canal Trece le recrimina que le ponga muchos cortes a la hermana", reforzó. "Lo que hizo explotar a Adrián Suar y Pablo Codevila es la reiterada cantidad de reproches exponiendo la situación en lugar de conversarlo", cerró.

"Otro día se queja de la velocidad de Fibertel. Los vuelve locos, a Nacho Viale lo tienen montado en un huevo", apuntó Lussich. En respuesta a lo compartido por Viale, Adrián Pallares declaró que “los cortes son importantes en la televisión porque son la publicidad por la cual nosotros vivimos, pero también por la publicidad que nosotros contamos y recomendamos, los PNT que les decimos chivos".

Quién es la conductora que se puede convertir en el reemplazo de Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand

Teniendo en cuenta que la relación entre Nacho Viale y Adrián Suar es cada vez más tensa, la posible sucesora de Juana Viale y Mirtha Legrand en la conducción es Mariana Fabbiani, quien está haciendo Lo de Mariana, programa en el que no sólo entrevista sino también comparte un almuerzo con los invitados.

Según aseguró Adrián Pallares, periodista de Intrusos, en los últimos días tomó fuerza la idea de que pueda hacerse cargo de la conducción de los programas del mediodía: "Ella hace prácticamente almuerzos y arrancó muy bien. Hace Almorzando con Mirtha Legrand aggiornado a su estilo. Esto habilita que de alguna manera digan 'mirá, Nacho, si tenés tanto problemas con los cortes y las películas los fines de semana, la verdad que a Mariana le sale excelente y mide'".