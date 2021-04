Juana Viale es una de las conductoras del prime time en la noche de los sábados. Con el programa de su abuela, aislada hasta tanto no reciba la segunda dosis de la Sputnik-V, ha logrado reinsertarse en los medios. De este modo, también han llovido críticas provenientes de quienes no conocen (quizá) la situación por la que la actriz se encuentra al frente de las mesazas. En este sentido, la protagonista explotó frente a cámara y le habló a los televidentes: "No sean ridículos".

Explicando por qué suplanta a su abuela, y dejando en claro que Mirtha Legrand está constantemente al tanto de las bambalinas de ambos ciclos (Almorzando y La Noche de Mirtha), Juana Viale comenzó de este modo el programa del sábado 3 de abril: "Buenas noches. Gracias por acompañarnos el fin de semana pasado, que arrancamos este ciclo tan maravilloso de la señora Mirtha Legrand, que no la dejamos abandonada, chicos, por favor. ¡No sean ridículos!".

"Ella sabía todo lo que hacíamos, paso a paso, sombra a sombra. Nos mandábamos mensajes, había idas y vueltas constantemente. Las ridiculeces, a otro lado... Estamos muy contentos por todo el acompañamiento que tuvimos", agregó Juana Viale, quien contó en su mesa de sábado con Eduardo Feinmann, Luis Brandoni, Fernán Quirós y Amalia Granata.

Jey Mammón también cuestionó la ausencia de Mirtha Legrand e incomodó a Juana Viale

Sin ir más lejos, en el primer programa de 2021, fue el invitado Jey Mammón quien le lanzó un chiste a Juana Viale sobre la ausencia de Mirtha Legrand en el envío televisivo. "La limpiaste 100%. No sale ni al aire, nada. Ni por teléfono", tiró el humorista, quien provocó la incomodidad de la conductora suplente.

Por su parte, "Juanita" le explicó con palabras concretas que su abuela no está en el programa por elección propia. "Ella no quiso. Callate", sentenció la actriz, quien internamente está molesta con quienes piensan que llegó para "robarle" el lugar a su familiar. De hecho, el último sábado quedó claro que algo no está bien entre ella y las personas que cuestionan su presencia en la conducción.