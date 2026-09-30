Juana Acosta, 49 años, sobre el deporte que le cambió la figura: "Noté cambios en mi cuerpo muy rápido, me ayuda a fortalecer y tonificar".

Juana Acosta, de 49 años, lleva una rutina de ejercicio en la que combina diferentes disciplinas. La actriz colombiana reconoce que el movimiento ocupa un lugar importante en su vida y que no busca únicamente transformar su figura, sino que también encuentra en el deporte una forma de sentirse mejor. Además, reveló cuál es la actividad que practica y que

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"Me cuido, obviamente, intento hacer deporte, pero creo que la cosa viene más de adentro para afuera. Creo que en la medida en que yo me siento bien y yo me siento con bienestar, al final eso se irradia", explicó Juana Acosta en TELVA. A lo largo de los años, la actriz probó distintas actividades, entre ellas la danza, el yoga y los entrenamientos con pesas. Sin embargo, fue el pilates lo que le dio más resultados.

"Después de probar danza, yoga y entrenamiento con pesas, quería encontrar una práctica que me aportara mucha consciencia del cuerpo y de la respiración", contó la actriz. Su experiencia con el pilates fue especialmente positiva a nivel físico. "Pilates me ayuda a fortalecer y tonificar pero también me conecta con mi centro y eso me fascina", explicó Juana Acosta.

Y agregó una de las razones por las que esta actividad se convirtió en una parte importante de su rutina: "Me parece un deporte muy completo y muy exigente, he notado cambios en mi cuerpo muy rápido y salgo de las sesiones con una calma profunda muy interesante".

Por qué el pilates trabaja más que la fuerza muscular

El pilates no se centra únicamente en la apariencia física. La disciplina combina ejercicios de fuerza y control con concentración, respiración y conciencia corporal. El experto en esta disciplina Trevor Blount explica que "el pilates no consiste únicamente en fortalecer músculos, también implica enseñar al sistema nervioso nuevos patrones de movimiento".

"Aprendemos a activar musculatura estabilizadora profunda, coordinar mejor pelvis y caja torácica, utilizar la respiración como apoyo y desarrollar conciencia postural", señaló. Esta combinación permite trabajar la musculatura mientras se presta atención a la postura, la respiración y la manera en la que se ejecuta cada movimiento. Para Acosta, precisamente esa conexión entre cuerpo y mente es uno de los aspectos que más valora.

También entrena fuerza

El pilates no es el único ejercicio que forma parte de la rutina de la actriz. Juana Acosta también acude al gimnasio dos o tres veces por semana para incorporar entrenamiento de fuerza. De esta manera, su rutina combina diferentes tipos de actividad física en lugar de centrarse en una única disciplina. El objetivo no parece limitarse a conseguir una determinada estética corporal, sino mantener una relación activa con el ejercicio y aprovechar sus beneficios tanto físicos como relacionados con el bienestar. "Ya no puedo vivir sin hacer deporte, ¡lo necesito!", declaró la actriz.