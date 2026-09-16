Una joven de 15 años logró recolectar más de 1900 zapatos para personas necesitadas y ahora busca alcanzar los 10 mil

Maggie Driscoll, una estudiante estadounidense de 15 años, comenzó un proyecto comunitario en la escuela que alcanzó un impacto increíble: recolecta zapatos para personas en situaciones vulnerables de diferentes partes del mundo. La joven ya juntó 1923 pares y busca llegar a los 10.000.

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Así es el proyecto solidario de Maggie

La recolección de zapatos nació dentro de un proyecto escolar en la Academia Tabor de Hingham, Massachusetts. La joven presentó la idea en 2024 para competir por el Premio a la Ciudadanía Foley, una distinción que reconoce a estudiantes solidarios y su impacto positivo en la comunidad. Tras recibir ese premio, decidió convertir la recolección de calzado en su proyecto de servicio de octavo grado y la iniciativa no paró: lleva 1913 pares recolectados y busca alcanzar los 10.000.

Así, la joven busca donaciones de zapatillas deportivas, calzado escolar y de vestir, botines, zapatos de danza y calzado de calle, entre otras variedades, sin distinción de edades. Los zapatos son entregados a Soles4Souls, una organización internacional dedicada a distribuir calzado entre personas necesitadas e impulsar programas de emprendimiento, que permiten a distintas familias generar ingresos a través de la venta de los productos recibidos.

La joven logró recaudar 1913 pares y busca alcanzar los 10 mil

El crecimiento de la campaña llevó a que Soles4Souls tenga que alquilar un depósito en la localidad de Weymouth, destinado exclusivamente a gestionar las donaciones vinculadas a la iniciativa de Maggie. De acuerdo con la propia estudiante, se trata del único punto en todo el estado de Massachusetts habilitado para recibir entregas superiores a 15 pares de calzado en una sola vez, lo que facilita la participación de escuelas, comercios y otras organizaciones locales.

También hay puntos de donación en escuelas y comercios para que diferentes comunidades puedan colaborar. Si logran alcanzar la meta de los 10 mil zapatos recolectados, la organización Soles4Souls realizará un evento solidario en la comunidad y entregará 100 pares de zapatos completamente nuevos a una organización local sin fines de lucro.

Por qué zapatos: la historia familiar detrás del proyecto

El origen de la campaña nació de un hábito de la abuela de Maggie, que fue maestra en Wisconsin y solía organizar, al cierre de cada ciclo lectivo, una colecta de zapatos para chicos que los necesitaban. El gesto marcó la memoria de la joven que años después realiza el proyecto.

Incluso antes de la campaña actual, la estudiante ya había juntado más de 1000 dólares en tarjetas de regalo para que chicos y chicas de la localidad de Hingham pudieran elegir y comprarse su propio par nuevo.

“Los zapatos son más que simples prendas de vestir: son herramientas que nos abren puertas. Sin el calzado adecuado, los niños pueden quedar excluidos de la escuela, los adultos pueden verse privados de oportunidades laborales y su movilidad, e incluso su dignidad, se ve limitada", señalan en el sitio oficial de Soles4Souls.