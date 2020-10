José María Listorti fue internado a comienzos de esta semana por algunas complicaciones en su cuadro de coronavirus. El conductor y humorista ingresó con neumonía en el Sanatorio de Los Arcos, luego de haber levantado fiebre y tener problemas respiratorios durante el fin de semana.

"El sábado estaba con un poco de fiebre, 38,4º. El domingo seguía y el médico me dijo que pasaba algo. Vinimos, nos hicimos estudios, tomografía de tórax y análisis de sangre", explicó Listorti en las redes sociales.

Este viernes, mediante un posteo en su cuenta de Instagram, José María expuso que los últimos días fueron difíciles. "Acá estamos. Una semana complicada. La fiebre subía y bajaba. Tuvieron que ponerme un poco de oxígeno. Por suerte ya hace más de 24 horas que no tengo fiebre. Muy bien atendido, con mucho cariño, con mucha vocación. Emocionado por los empleados de la salud. Por la dedicación y el amor q le ponen! Gracias a todos por los mensajes! Falta menos. CUÍDENSE. NO AFLOJEN! NO SUBESTIMEN AL VIRUS!", escribió para acompañar una selfie en la que se lo ve en su habitación.

Pocos días atrás, luego de conocerse que había sido diagnosticado con coronavirus, el conductor decidió tomárselo con humor y hasta publicó otro video en el que bromea con la pérdida del olfato mientras come galletas de arroz. También realizó un vivo por Instagram con el productor y panelista de Hay que Ver Gaby Fernández, también conocido como el Productor Enmascarado.