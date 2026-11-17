A sus 76 años, Isabel Preysler mantiene una rutina de bienestar basada en la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el cuidado constante de la piel. Entre sus hábitos diarios, hay uno que despierta especial interés, un desayuno que repite prácticamente todas las mañanas y que abarca desde frutas, infusiones y semillas hasta suplementos nutricionales.

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La primera comida del día de la socialité comienza con agua caliente con limón, a la que suma vitaminas y suplementos nutricionales. Después, incorpora jugo de pomelo o una fruta entera, como el kiwi, y semillas de lino. En ocasiones, completa el desayuno con agua de Jamaica. Se trata de una combinación que aporta distintos nutrientes. Las frutas contienen vitamina C y antioxidantes, mientras que las semillas de lino son fuente de fibra y grasas saludables, entre ellas los ácidos grasos omega 3.

La alimentación de Isabel Preysler: vegetales, pescado y pocos ultraprocesados

Más allá de su desayuno, la alimentación de Isabel Preysler se caracteriza por la presencia de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, como el arroz y la quinoa. En cambio, procura limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares, lácteos y carnes rojas.

Sin embargo, su filosofía no se basa en las restricciones absolutas. Isabel también disfruta de algunos gustos personales, como el cacao, y apuesta por mantener cierta flexibilidad para sostener sus hábitos a largo plazo. Otro de sus preparados habituales es un batido verde que incluye brócoli, pimiento verde, pepino, kale, espinacas, calabaza, jugo de limón y manzana verde. Una manera de incorporar diferentes vegetales a su alimentación y sumar líquidos a lo largo del día.

El entrenamiento que mantiene desde hace más de diez años

La actividad física también ocupa un lugar central en su estilo de vida. Desde hace más de una década, Preysler entrena junto al preparador físico Blas Latorre, con quien realiza tres sesiones semanales de aproximadamente 45 minutos. Las rutinas comienzan con cardio suave en la elíptica y continúan con ejercicios de fuerza para trabajar los distintos grupos musculares y preservar la masa muscular.

Los brazos y la cintura son dos de las zonas a las que prestan especial atención. La propia Isabel reconoció que no siempre tiene ganas de entrenar, aunque destacó el acompañamiento de su entrenador: “Ha logrado que cada sesión con él sea efectiva, a pesar de mi pereza”, confesó en TELVA.

Una rutina de belleza basada en la constancia

El cuidado de la piel es otro de los pilares de su día a día. Por las mañanas, evita lavarse el rostro con agua de la canilla y prefiere utilizar tónico, sérum, crema hidratante y contorno de ojos. También recurre a tratamientos puntuales y a la exfoliación. Entre sus trucos personales, mencionó la aplicación de hielo envuelto en un paño después de exponerse al sol y el uso de agua fría para aclarar su melena. En resumen, se trata de una combinación de hábitos saludables que le permiten estar saludable y que esos resultados se reflejen de adentro hacia afuera.