Jorge Rial no vuelve a Intrusos

Jorge Rial reapareció en vivo en Intrusos tras varias semanas de ausencia y se refirió a su continuidad en el programa y en el canal, con el fin de terminar con las especulaciones. Además, habló de su futuro y sobre la posibilidad de tener otro magazine en el prime time de la emisora.

“¿Me van a saludar, pelot...?”, interrumpió el histórico conductor del ciclo a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes estuvieron al frente de la mesa, mientras que él permaneció al costado como si fuese un invitado o panelista.

“De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información", lanzó el conductor, en clara alusión a Ángel de Brito, quien intentó instalar el rumor de que Rial se iría del canal. Y agregó: "Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”.

El periodista aclaró que se queda en América haciendo un nuevo programa que tiene en su cabeza desde hace dos años pero que por necesidades del canal no pudo hacer. “Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año no. No me voy porque me haya peleado con nadie”, agregó. Además, confesó que el programa del 31 de diciembre lo grabó sabiendo que sería el último con él al frente.

Frente al interrogante de hacer los dos programas a la vez, Rial no dudó en responder: “Tengo 60, ya no estoy para eso y es descuidar a uno para el otro. Esto es un desafío persona y yo asumo los riesgos. Es un proyecto fuerte y sobre Intrusos no me voy enojado con nadie”. Sobre el ciclo de los mediodías dijo que decidió no tocar la estructura, para que sea el canal quien después lo rearme en caso de querer o necesitarlo.

“Vos no te vas porque sos Intrusos. Intrusos y Rial es lo mismo”, dijo Pallares y el periodista y ahora ex conductor reiteró que el programa es su casa. ¿Por qué no habló antes? “Quería hablar con las gente del programa y de hacerlo, lo iba a hacer acá. Vine hoy porque había que hablar y ya estaba todo más armado en el canal”.

Sobre el rubro dijo que ya no era lo mismo que antes: “Me tocó hablar con gente que no sabía quién era. Mucha fugacidad, pensamiento etéreo, vago. Es por el uso y abuso de las redes, las figuras se retiran y ya no hay un recambio. Intrusos se adaptó a todo y pasaron todos los temas, el tema Maradona fue uno de los lugares donde mejor se tocó. Yo me adapto porque soy periodista, básicamente”.

Su mujer Romina Pereiro y sus hijas Morena y Rocío no solo aceptaron su decisión, sino que lo apoyaron. A quien le costó un poco más comprender su decisión, fue a Liliana Parodi, gerenta de programación e histórica productora de Intrusos.

El nuevo proyecto de Rial

Su nuevo proyecto se llamará TvNostra: “Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar politucedes, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”.

“No nos vamos a reír con los políticos, porque ellos no están en la platea, están en el escenario por decisión propia. Otro tema interesante es su vida privada, que no tienen, porque influye en sus decisiones”, dijo y aclaró que el programa no será solo político sino que se hablará de todo lo que pase en el día.

“Será de actualidad con informes, contenido y me van a acompañar periodistas”, contó y reveló el horario: de 20.00 a 21.30. En ese sentido aclaró que no sale ningún programa de la grilla.