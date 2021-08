Escándalo en Intrusos: fuerte cruce en vivo entre Virginia Gallardo y Evelyn Von Brocke por Ricardo Fort

Las panelistas de Intrusos terminaron enojadas luego de que volviera a salir a la luz la relación de la bailarina correntina con el empresario fallecido.

La serie sobre la vida de Ricardo Fort avanza con sus preparativos pero no todos quisieron sumarse: la panelista Virginia Gallardo no quiso formar parte del proyecto. Al ser consultada en una nota para Intrusos sobre el tema, Rocío Marengo, pareja del hermano del mediático, cuestionó a la panelista del ciclo de espectáculos de América y dijo que debería estar “agradecida” de haber formado parte de la familia del fallecido empresario.

Gallardo le respondió a Marengo diciendo que no se sumó a la serie justamente porque no quiere volver a hablar del tema y que siempre le recuerden que está en deuda con los Fort. “Pasaron diez años de mi relación con Ricardo. No quiero revivir ciertas cosas. Me tengo que fumar comentarios como el de Evelyn que dijo: ‘todos sabíamos que las parejas de Ricardo eran pagas’”, dijo Virginia mirando a su compañera. Al sentirse aludida, Von Brocke le retrucó: “Eso fue algo que decía Ricardo en los programas”.

“¿Y yo qué te respondí? Me dio una tarjeta y se la devolví. Jamás me quedé con nada. No le robé a nadie”, remarcó Gallardo muy enojada porque al tiempo que su compañera decía que Fort era “machista” con sus novias y ella le permitía eso. “¿Y es feminista pedirle una roca a tu marido?”, le recriminó la bailarina a Evelyn, en alusión a un comentario que hizo Von Brocke sobre su ex Fabián Doman y un supuesto anillo de compromiso. Y se lo retrucó: “Estás contando algo que yo conté en un corte sobre otra persona”.

“Lo que digo es que la gente opina sobre mi relación con Ricardo. Admito haber salido, pero no me quedé con nada”, insistió Gallardo y Evelyn le respondió: “Vos le podrías haber dicho a Ricardo ‘yo no quiero salir con vos’. Era un estilo de vida. A él le gustaba pagar a las mujeres para tenerlas como princesas”.

Repercusiones de la pelea en Intrusos

Por su parte, Ángel de Brito, ex compañero de Von Brocke con quien aparentemente no se llevó bien, salió a bancar a la ex de Fort y luego de compartir una nota sobre el cruce agregó: “Team Virginia Gallardo” con un emoji de corazón.

“¿Estás de acuerdo con la serie que se va a hacer de tu papá?”, le preguntaron hace unos días a Marta Fort, hija de Ricardo, por redes sociales respecto a la ficción, y ella respondió: “Sí, muy. Estamos quienes realmente tenemos que estar. Además cuando vuelva voy a estar a full con los ensayos para que salga todo perfecto”.

En este intercambio, sus fanáticos aprovecharon para consultarle acerca la expareja de su papá. “¿Escuchaste lo que dijo Virginia de su participación en la serie?”, indagaron sus seguidores y la joven contestó, tajante: “Sí, no estoy de acuerdo pero es su elección”.