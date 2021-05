Desde su casa, y mientras se cuida para en estos tiempos tan difíciles de pandemia por coronavirus, el Indio Solari estuvo atento al último programa de Big Bang, por El Destape Radio y se sumó a la consigna propuesta: "¿Qué canción cantaron durante años con una letra equivocada, cuál era su versión y cómo es la original?". El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló una anécdota muy divertida e hizo reír a los oyentes.

Entre risas, Carlos Alberto Solari recordó un momento muy divertido que vivió un ser querido: "Mi amigo uruguayo Dante, el que vivía en Nueva York hace tantos, tenía un empleado, un mexicano que... los trataba como amigos, vivían con él. A la noche fueron a un lugar en el que se cantaba tango en la estancia. Empezó a haber un karaoke y qué se yo...".

De acuerdo a lo que comentó El Indio, su amigo intentó cantar "El día que me quieras", tango del histórico Carlos Gardel que en una de sus estrofas entona: "Un rayo misterioso...". Y según parece, no lo hizo con la letra correcta: "Mi amigo cantaba 'Un gallo misterioso' en lugar de 'Un rayo misterioso', la canción. Y le dijeron a Dante: 'No, no es un rayo misterioso'. Y Dante decía: 'No, es 'un gallo misterioso' porque la letra dice que 'hay un nido en su pecho', ja. Esa es la verdad y la cuento".

El audio de El Indio Solari con la anécdota en El Destape Radio

La canción "El día en que me quieras" de Carlos Gardel que el Indio Solari recordó en la anécdota a El Destape Radio

Acaricia mi ensueño

el suave murmullo

de tu suspirar.

Como ríe la vida

si tus ojos negros

me quieren mirar.

Y si es mío el amparo

de tu risa leve

que es como un cantar,

ella aquieta mi herida,

todo, todo se olvida.

El día que me quieras

la rosa que engalana,

se vestirá de fiesta

con su mejor color.

Y al viento las campanas

dirán que ya eres mía,

y locas las fontanas

se contarán su amor.

La noche que me quieras

desde el azul del cielo,

las estrellas celosas

nos mirarán pasar.

Y un rayo misterioso

hará nido en tu pelo,

luciernagas curiosas que verán

que eres mi consuelo.

El día que me quieras

no habrá más que armonía.

Será clara la aurora

y alegre el manantial.

Traerá quieta la brisa

rumor de melodía.

Y nos darán las fuentes

su canto de cristal.

El día que me quieras

endulzará sus cuerdas

el pájaro cantor.

Florecerá la vida

no existirá el dolor

La noche que me quieras