Impacto por el infierno que vive Celeste Cid con un fan: "Es muy angustiante".

La actriz Celeste Cid generó gran preocupación al revelar, a través de sus redes sociales, que desde su adolescencia enfrenta el acoso constante de un seguidor. En un impactante posteo en Instagram, la actriz compartió detalles de esta traumática experiencia, que la llevó a tomar medidas legales y a utilizar un botón antipánico para resguardar su seguridad. "La sensación que me queda es la de un sistema que, con sus leyes y tiempos, sigue confinando a las mujeres en una zona de encierro", reflexionó.

En sus historias, Cid relató cómo comenzó todo: "Cuando tenía 15 años, esta persona empezó a enviarme regalos en mi lugar de trabajo". Con el paso del tiempo y el auge de las redes sociales, el acoso se intensificó: "No solo me escribía a mí por todos los medios posibles, sino también a mi familia, amigos, conocidos y colegas".

Celeste Cid reveló que desde los 15 años sufre acoso por parte de un fanático.

Los mensajes no solo eran insistentes, sino que también adquirieron un tono agresivo y amenazante. "Este es el segundo botón antipánico que tengo", confesó la actriz. La situación alcanzó un punto crítico durante su participación en la Feria del Libro en Uruguay, cuando el acosador intentó acercarse a ella: "Afortunadamente, la policía logró identificarlo y detenerlo antes de que ingresara a la sala donde estaba presentando mi libro".

La actriz detalló que el caso ya se encuentra en la justicia.

A lo largo de los años, Celeste acudió en múltiples ocasiones a las autoridades, enfrentándose a la frustración de narrar su caso repetidamente sin obtener respuestas contundentes. "Es muy angustiante y genera una profunda impotencia", expresó. Actualmente, el caso está bajo análisis de un juez, y Cid manifestó su temor ante la persistencia del acosador: "Después de más de 20 años de este comportamiento sistemático, no puedo ignorar sus amenazas. Ahora siento miedo".

Aunque la actriz reconoce que su caso no es idéntico al de otras mujeres que sufren violencia de género, dice comprender y empatizar con quienes viven situaciones similares. "Es desesperante cómo las leyes y los tiempos judiciales perpetúan este encierro para las mujeres, mientras quienes necesitan atención en salud mental quedan abandonados", concluyó con un llamado de atención sobre la necesidad de cambios profundos en el sistema.

Celeste Cid decidió hablar como nunca de lo que vivió en su infancia: "Mi papá y mi abuelo también"

Celeste Cid es una de las actrices más conocidas de la República Argentina. Fue protagonista de innumerables éxitos en la ficción nacional, y en las últimas horas también fue noticia por un dato que muchas personas desconocían de su infancia. "Mi papá y el papá de mi papá también", reveló la protagonista.

En efecto, Celeste Cid anunció el estreno de su nuevo libro y contó las razones (desconocidas para muchos) por las que la escritura es una de sus pasiones. "A mis 25 años escribí la mayor parte de este libro, en el año 2009. Nunca imaginé publicarlo. Un libro que es mío, pero es de muchos, pues, el amor, los vínculos, los legados, los apegos, las fobias, los estar en el mundo, y de nuevo, el amor, porque de esto se trata todo al fin”.

Anunciando su flamante obra Intimidad, Celeste Cid contó de su infancia y de quienes la incentivaron a involucrarse en este arte: “Mi papá tenía un imprenta. El papá de mi papá también. A mi abuelo no lo conocí. O sí…de algún modo hay un perfume de lo familiar en los legados. Lo no dicho no necesariamente es un silencio, o lo callado un espacio vacío. Pasé muchos días de mi infancia entre hojas, olor a tinta y máquinas de cuatro colores. Igual nada rankeaba más que la caja registradora, y aguardar que salga el ticket, cortarlo y entregarlo al personaje de turno, imaginario, claro. No recuerdo haberme sentado a escribir un libro…simplemente sucedió”.