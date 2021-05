"Ya te electrocutaste una vez", la picante respuesta de Ángel De Brito a Horacio Cabak

Ángel De Brito cruzó a Horacio Cabak tras su descargo en PH: Podemos Hablar

El panelista de Polémica en el Bar Horacio Cabak visitó PH: Podemos Hablar e intentó limpiar su imagen después del revuelo mediático que generó con sus infidelidades. En ese intento, responsabilizó al periodista Ángel de Brito por dar la primicia de sus aventuras tras comunicarse con la esposa del exmodelo, Verónica Saldato.

En diálogo con Andy Kusnetzoff, Cabak intentó resumir el escándalo y expresó: "Mi mujer le comentó algo a Ángel De Brito", puesto que fue al aire de Los Ángeles de la Mañana que salieron a la luz las desprolijidades del exconductor de La jaula de la moda. "Cuando pasa algo que te supera... Tenés que estar en mis zapatos. Yo soy un sobreviviente, yo me podría haber muerto por Covid. Cuando me di cuenta de que podría haber muerto me di cuenta de que no puedo desperdiciar un minuto de mi vida", agregó.

"¿Te arrepentís?", preguntó el conductor, pero Cabak salió por otro lado, relativizó el escándalo y apuntó: "Hubo una novela, parecía que yo hice algo demencial de mi vida privada".

Atento al discurso de "la víctima", el periodista Ángel De Brito salió al cruce del panelista de Polémica en el Bar que le adjudicó la génesis del escándalo. "Pasen al punto de encuentro, los que siempre culpan a... LAM", apuntó De Brito junto a una imagen en la que Cabak lo menciona. Fiel a su habilidad para desentenderse del tema, el panelista levantó el guante y respondió en ese tuit: "¿Siempre? Abrazo".

No conforme, De Brito redobló la apuesta y le respondió: "Fijate dónde metés los dedos. ya te electrocutaste una vez, y LAM ya te perdono la vida. Abrazo Horacio". Hasta el momento, el hombre del escándalo no le respondió al periodista que, aparentemente, tendría mucha más información para volver a poner en evidencia a Cabak.

El mea culpa de Horacio Cabak en PH: Podemos Hablar

Sin lugar a dudas, Horacio Cabak era el personaje más buscado por los programas de televisión. La polémica desatada tras las infidelidades que descubrió su esposa lo transformaron en el centro de atención en las últimas semanas y Andy Kusnetzoff se dio el gusto de tenerlo en PH Podemos Hablar y, pese a las restricciones que el panelista de Polémica en el Bar consiguió en la justicia, se refirió al escándalo pero para desentenderse.

“¿Vos estuviste casado como treinta años?”, preguntó Kusnetzoff, y Cabak lo corrigió: “Estoy en pareja hace 27 años”, contestó, resaltando el tiempo presente del verbo, antes de compartir su lectura acerca de su propio escándalo. “Venían piñas de lugares insospechados. Las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana y el viernes la Justicia determinó que la vida privada de las personas es la vida privada”, resumió.