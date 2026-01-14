Sorpresa en Hollywood: protagonista de icónica serie fue arrestado por agresión

Actor de Hollywood terminó detenido.

Una noticia inesperada sacudió a Hollywood y encendió la alarma entre los fanáticos de una de las series más icónicas de la televisión. El protagonista de un exitoso thriller político fue arrestado en las últimas horas tras verse involucrado en un episodio de violencia ocurrido en la ciudad de Los Ángeles.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del lunes 12 de enero, cuando la policía recibió un llamado por una presunta agresión en las inmediaciones de la intersección de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue. Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles a ABC News, el incidente involucró a un conductor de una aplicación de viajes compartidos, quien habría sido amenazado durante un altercado.

¿Quién fue el actor que terminó detenido?

De acuerdo a la información oficial, Kiefer Sutherlandfue señalado como el supuesto agresor, mientras que el chofer fue considerado la víctima. Afortunadamente, no se registraron heridos ni fue necesaria la intervención de servicios médicos en el lugar. Sin embargo, la gravedad de la denuncia llevó a una rápida intervención policial.

Kiefer Sutherland fue protagonista de la serie 24.

El actor que alcanzó fama mundial por interpretar al agente Jack Bauer en la serie 24. El hombre fue arrestado bajo sospecha de amenazas criminales graves y, para recuperar la libertad, debió pagar una fianza de 50 mil dólares. Además, quedó citado a comparecer ante el tribunal el próximo 2 de febrero, donde deberá dar su versión de los hechos.

La investigación quedó en manos de la División de Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles, que continúa recabando testimonios y analizando las circunstancias del episodio para determinar responsabilidades.

De ganar premios a terminar detenido

Sutherland, de 59 años, es una figura reconocida no solo por su trabajo en televisión, sino también por su trayectoria en cine y música. Su papel protagónico en 24 lo convirtió en una estrella internacional y le valió importantes reconocimientos, entre ellos un premio Emmy y un Globo de Oro como mejor actor en una serie dramática.

Hijo de los recordados actores Donald Sutherland y Shirley Douglas, el británico-canadiense construyó una carrera sólida en Hollywood, por lo que la noticia de su arresto generó sorpresa y preocupación tanto en la industria como entre sus seguidores. Ahora, todas las miradas están puestas en la evolución del caso y en lo que pueda surgir de su declaración ante la Justicia.