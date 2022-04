Quién es Noor Alfallah, la nueva novia de Al Pacino: tiene 28 años y es la ex de Mick Jagger

Al Pacino (81) se volvió tendencia en las redes sociales tras una inesperada noticia: comenzó un romance con la expareja de Mick Jagger, Noor Alfallah (28), a quien le lleva 53 años. Esto salió a la luz el pasado jueves 14 de abril de 2022 tras una foto que se filtró de los dos cenando en un restaurante con varios amigos, como Jason Momoa, quien también fue con su pareja.

El lugar que eligieron para hacer esta reunión fue el restaurante Felix Trattoria, ubicado en Venice, California (Estados Unidos). Según trascendió, compartieron una comida italiana entre amigos y después se fueron juntos en el mismo auto. Los rumores de romance entre el legendario actor de Hollywood y Noor habían comenzado semanas atrás y terminaron de confirmarse después de esta aparición pública.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que su relación con Al Pacino ya es oficial. “Ella ha estado con Al por algún tiempo y se llevan muy bien. La diferencia de edad no parece ser un problema, aunque él es mayor que su padre”, le dijo una fuente a Page Six. Y agregó: “Comenzaron a verse durante la pandemia. En su mayoría, sale con hombres mayores muy ricos, estuvo con Mick Jagger por un tiempo y luego salió con Nicholas Berggruen”.

La foto que confirmaría el romance de Al Pacino y Noor.

Antes de Noor, la estrella de El Padrino estuvo en pareja con la actriz israelí Meital Dohan, 39 años menor que él. A comienzos de 2020, anunciaron su ruptura y Meital destacó que el motivo principal fue la diferencia de edad. “Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino. Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser honesta. Así que, incluso con todo mi amor, la historia no duró”, declaró, en diálogo con la revista israelí LaIsha.

Foto de Mick Jagger y Noor cuando estaban en una relación.

Quién es Noor Alfallah, la nueva novia de Al Pacino

Alfallah tiene 28 años, es productora de cine, vicepresidenta de Lynda Obst Productions en Sony y pertenece a una familia de elite de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, que comenzó tras su formación en la School of Theatre, Film and Television (UCLA), Noor comenzó a moverse dentro del ambiente del cine y a sus 22 años conoció a Jagger, con quien mantuvo una relación. Al poco tiempo después, comenzó un romance con el inversor multimillonario Nicolas Berggruen.

Noor y el líder de los Rolling Stones estuvieron juntos durante tres años. Comenzaron su romance en 2014, cuando el músico tenía 74 años y ella 23, y terminaron en 2017. Sobre la diferencia de edad que también mantuvo con Jagger, expresó en una entrevista con ¡Hola!: “Nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, sólo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue un momento feliz para mí”.