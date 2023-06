"La Profe" de TikTok, el fenómeno viral que muestra el lado divertido de la matemática

Leila Vidriales se convirtió en una estrella de las redes hablando de matemáticas, esa ciencia que a muchos les causa temor. Sus clips resolviendo complejos ejercicios tienen miles de visualizaciones. Fue tal el éxito que alcanzó que hasta montó una plataforma y espera lanzar otra próximamente.

Las matemáticas pueden ser divertidas. Leila Vidriales encontró la fórmula, conjugando la ciencia y el arte, y fue revalidada por los cientos de miles usuarios de TikTok vuelven virales sus videos. “Siempre me resultó muy fácil la materia. Recuerdo en séptimo grado que le dije a mi profe Moni que yo quería enseñar matemáticas, le encontraba una diversión que quizás no veían el resto de mis compañeros y compañeros”, contó Leila a El Destape Web.

Sus clips resolviendo complejos ejercicios matemáticos tienen miles de visualizaciones. Lo mismo ocurre con los posteos en donde explica qué es una derivada, qué es un límite o cómo resolver ecuaciones diferenciales. Pero además se las ingenia para plantear “Challenges” matemáticos a las personas que se cruza durante sus vacaciones o responder preguntas personales usando fórmulas matemáticas. “A veces la gente se me acerca y me dice: no entiendo nada, pero lo sigo viendo porque es divertido o me diste ganas de aprender más”, cuenta y siente satisfacción por cumplir con su objetivo: “Que se vea a la matemática desde otro lado y no tenerle miedo”.

Con tan solo 23 años montó apoyoescolar.rv, una plataforma de clases virtuales con más de dos mil alumnos a nivel nacional e internacional, tiene estudiantes de Uruguay y España, entre otros países. De hecho, el boom que despertaron sus videos sobrepasó sus expectativas y comenzó a desarrollar una nueva plataforma."Estoy trabajando en ella hace cuatro meses, y seguramente la lance en el segundo semestre", adelanta.

Además, consiguió complementar sus conocimientos con su otra gran pasión: la danza. Una combinación que la volvió una estrella de las redes sociales. "Estuve un año metiéndole, creo que lo que conseguí porque soy artista", afirma. “Obviamente, tengo mis momentos donde no quiero ver más números, y voy y bailo. Y cuando tengo audiciones y estoy saturadísima, me pongo a hacer cuentas”, explica.

¿Cómo nació "La Profe" de TikTok?

Antes de ser "La Profe" de TikTok y tener más de 500 mil seguidores fue la "profesora" de sus amigas. “Tenía como un deseo de que aprobaran”, evoca. Tanto es así que organizaba pijamadas en los días previos a los exámenes de contabilidad para explicarles cómo hacer un libro diario para contabilidad. “Mi mamá nos preparaba bizcochos, nos quedábamos hasta las dos de la mañana con mis amigas y no las dejaba dormir hasta que entendieran”, cuenta entre risas.

Incluso fueron sus compañeros de secundaria la que la incentivaron a dar clases particulares. “Ayudanos a preparar las materias y te pagamos 50 pesos cada una”, le propuso un grupo de amigas antes de finalizar quinto año. Para ese entonces, Leila ya tenía todo aprobado y era cuestión de que finalice el calendario escolar para concluir la secundaria. “Siempre me gustó ayudar, creo que esa es la diferencia. Me gusta enseñar, pero también ayudar a que lo consigan, incentivarlos. Es en lo que trato de distinguirme”, dice siete años más tarde y con una plataforma más que asentada.

Se corrió la voz y el grupo de estudio comenzó a crecer como la línea del gráfico de una función exponencial, al punto que llegó a largas colas en la puerta de la casa de sus padres. "Empecé con redes y venía gente desde más lejos. Mi mamá no entendía nada, había fila afuera de casa”, recuerda Leila. En ese entonces, tenía 19 años, comenzó a tener conflictos con sus madre y se mudó con un exnovio.

Ya en su nuevo hogar, llegó la pandemia y debió barajar y dar de nuevo: empezó a dar clases particulares por Zoom. “Luego, cuando existió la posibilidad de la vuelta con ciertos protocolos, comencé con las dos modalidades en paralelo y me daba cuenta de que el presencial no servía tanto como las clases grabadas”. A la vez, una empresa que se dedica a los cursos digitales la convocó y esa experiencia la ayudó a perfeccionarse. “Le di un enfoque más dinámico y divertido a mi metodología, básicamente lo de hoy en día”, afirma. Y los millones de reproducciones que tienen sus videos son muestra de eso.

Fue en ese momento que decidió incursionar en TikTok, aunque los primeros posteos eran muy diferentes a los que causaron furor e hicieron que su cuenta @leilavidriales se popularice." Fue muy loco, soy bailarina y pensé que iba a subir a videos bailando. Empecé a subir videos haciendo cuentas y fue un boom. Fue en noviembre del año pasado que se empezó a viralizarse todo lo de la profe, hace muy poco. Nunca me faltaron alumnos y alumnas, pero con esto fue un estallido total. Tengo alumnos de España, Uruguay, de todos lados y estoy muy feliz”, reflexiona.

Y la ahora de indagar las claves de su éxito, se niega a pensar en la casualidad. "Estuve un año metiéndole, creo que lo que conseguí porque soy artista. Trato de mezclar lo artístico con lo matemático”, afirma. Pero más allá de sus asombrosas métricas, consiguió algo sorprendente: generarle interés por las matemáticas a personas menores de 29 años, es decir, el 63 por cientos de los usuarios de TikTok, de acuerdo a datos del 2021.

“Re pienso las cosas antes, planeo los videos y requiere tiempo y energía”, dice sobre su proceso creativo. Una carga horaria que debe complementar con la danza, las clases, sus estudios -está cursando la Licenciatura en Ciencia de Datos- y la vida social que cualquier chica de 23 años tiene. “Tengo mucho escape, lo artístico y esto se complementan muy bien aunque sorprenda. Obviamente, tengo mis momentos donde no quiero ver más números, y voy y bailo. Y cuando tengo audiciones y estoy saturadísima, me pongo a hacer cuentas”, cuenta.

El examen que le cambió la vida

Su sueño de enseñar matemáticas habían quedado en segundo plano. De hecho, cuando estaba en quinto año y evaluaba qué carrera seguir, las artes tenían todos los números. Pero todo cambió por un examen. Era el clásico tema 1 y tema 2. Leila había aprobado el suyo sin problemas, como ocurría habitualmente, pero también se tomó la molestia de resolver el otro. "Corregí al profesor y le mostré dónde se había confundido”, recuerda entre risas.

“Fui y le dije: ‘acá te confundiste, vos querías que dé este resultado y lo vas a conseguir cambiando un signo’. Para mí en ese entonces fue algo normal, creciendo me di cuenta de que no era nada normal”, completa al rememorar la anécdota. Tras ese episodio, el profesor pidió hablar con sus padres y les dijo que sí o sí tenía que estudiar algo con las matemáticas porque tenía una habilidad especial.

Por ese entonces, la recomendación le generó dudas: “Decía no, no, les decía a mis papás que solamente iba a hacer lo artístico”. Finalmente, sus padres la convencieron, comenzó a estudiar la Licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires y la anécdota que le contó un profesor sobre Carl Friedrich Gauss, su matemático favorito, la cautivó. “Le pedí a mi mamá que me comprara todos sus libros y biografías de matemáticos. Entré más en el tema y en sus historias, como le dedicaron una vida a eso. Hay hasta teoremas que dejaron sin resolver y me interesa como sus sucesores siguen con lo mismo”, relata aún impactada.

Sin embargo, no abandonó su pasión por el baile. De hecho, logró complementar las actividades, tal y como lo hace con sus videos: el dinero que empezó a ganar dando clases le sirvió para pagarse los cursos y talleres de danza con los que se perfeccionó.

La nueva plataforma de enseñanza

Actualmente, tiene más de dos mil alumnos y desde hace meses, tras el boom en TikTok, comenzó un plan de expansión: “Todo esto me impulsó a lanzar una nueva plataforma, estoy trabajando en ella hace cuatro meses, y seguramente la lance en el segundo semestre”.

“Ahora únicamente tengo cursos de la UBA y clases sueltas. Esto me incentivó a crear una nueva plataforma, con un acceso más rápido, ordenado y profesional, para que personas de todo el mundo puedan comprar por tema. Ya sea la compra de la clase filmada como la opción de consultas conmigo”, explica.

A la vez, está planificando sumar más profesores, ya que en apoyoescolar.rv se encarga de casi todas las tareas. “Salvo por una colega enfocada en las materias de Sociales y una persona que lleva la parte administrativa, estoy sola”, cuenta. Pero aclara que el crecimiento no será a cualquier costo: “La idea es sumar más profes, pero quiero seguir manteniendo en nivel y que se adapten a mi método. A veces cuando las cosas se masifican pierden la esencia y yo no quiero que se pierda lo que me trajo hasta acá".