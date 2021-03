Macri y Baldassi en campaña

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expulsó el miércoles a Héctor Baldassi de su cargo como integrante del Comité de Árbitros, debido a la incompatibilidad que genera su actual cargo como diputado nacional en la Argentina por Juntos por el Cambio (JxC). La AFA había realizado pedidos en ese sentido.

Allegados a la conducción de la AFA informaron la situación a la agencia Télam, que consignó que el principal argumento de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia fue que según los parámetros de idoneidad de la Conmebol no se puede ocupar un cargo político y a su vez ser miembro de un comité. La AFA reclamó en varias ocasiones que aparten a Baldassi desde mediados de 2019, lapso en el que elevó dos notas formales hacia el Consejo de la Conmebol para pedir que el exárbitro devenido diputado nacional sea apartado del cargo.

"No puedo dejar de poner a su consideración el reproche que merece el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, máxime cuando es competencia exclusiva de su presidente las designaciones (…)", expuso la AFA en 2019, después de la Copa América de Brasil.

Y sentenció: "Wilson Seneme es presidente de una Comisión que integra el argentino Héctor Baldassi, que no solo no representa a AFA, sino que su designación ha sido cuestionada por el suscripto, entendiendo que el cargo político de diputado nacional que éste ejerce en la Argentina puede generar conflictos de intereses con la AFA en su condición de miembro de la Conmebol, cuestionamiento que no fue analizado ni resuelto", se argumentó en el reclamo.

En los primeros días de marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol aceptó el reclamo y apartó del cargo al diputado argentino que representa al espacio del expresidente Mauricio Macri. Ahora, Baldassi fue expulsado de forma definitiva como integrante del Comité de Árbitros.

De manera formal, la Conmebol informó una nueva conformación de su Comisión de Árbitros, de la que relevó al argentino Héctor Baldassi, el uruguayo Jorge Larrionda y el colombiano Oscar Julián Ruiz. El organismo aseguró que se cumplieron "los objetivos propuestos" y que seguirán "siempre ligados" a la Confederación como asesores.

"Como parte del proceso de rotación y dinamismo que caracteriza a la Conmebol, la Comisión de Árbitros de la entidad contará con nuevos miembros en el marco del desarrollo del fútbol de Sudamérica. La entidad agradece a los señores Héctor Baldassi, Jorge Larrionda y Oscar Julián Ruiz, quienes, habiendo llegado a los objetivos propuestos, concluyen con sus responsabilidades ante la Comisión, para seguir siempre ligados a la Conmebol en el marco de asesorías que requieran de la experiencia profesional de todos ellos", comunicó oficialmente la Conmebol.

La reacción de Baldassi contra la AFA

Por su parte, Baldassi también se refirió a su salida y se mostró "orgulloso" de haber sido parte de la Comisión, "organización en la que los valores personales, profesionales y las relaciones humanas constituyen el eje central de su funcionamiento".

"Fui convocado por mi trayectoria personal y mi desenvolvimiento como profesional, me sentí respetado y reconocido a pesar de algunos intentos de denostación que cayeron en saco roto, por el desprestigio de quienes lo hicieron y de quienes no voy hablar, ya que son los hechos y las trayectorias los únicos encargados de poner cada cosa en su lugar", disparó.

Y agregó: "A fines del año pasado finalizó el contrato que me vinculaba con esta prestigiosa institución. El trabajo realizado estuvo sólidamente anclado en el compromiso, la transparencia y la honestidad. La Comisión de Árbitros de la Conmebol, liderada por Wilson Seneme y que integré junto a Jorge Larrionda y Oscar Ruiz, se renovó en forma íntegra porque había finalizado nuestro contrato".

Al tiempo que rechazó que haya sido expulsado y apuntó contra la AFA. "Realmente me resulta llamativo que se pretenda hacer de esto un tema político, ¿Cuál es el objetivo, desprestigiarme diciendo desde AFA que la Conmebol me expulsó?", cuestionó.

Al tiempo que consideró: "La gente, los clubes, el deporte y las instituciones están muy por arriba de actitudes mediocres y malintencionadas en las que no me interesa profundizar. Estoy en las antípodas de quienes no se manejan desde la transparencia".