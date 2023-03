Qué ver en HBO 2023: las mejores recomendaciones

Las mejores series para ver en HBO este 2023: comedia, drama, acción, terror y mucho más.

HBO es una de las plataformas de streaming más elegidas por los fanáticos del cine: cuenta con una amplia cartelera de series y películas de alta calidad, para aquellos cinéfilos más exigentes. Al igual que todos los años, este 2023 estará repleto de opciones para disfrutar. Desde El Destape, te traemos una lista de las mejores series de HBO para disfrutar solo, entre amigos o con la familia en este nuevo año.

Las mejores series para ver en HBO en 2023

The Last of Us

Una de las series más exitosas de este 2023 es The Last of Us, creada por Neil Druckmann y Craig Mazin. La serie, que está basada en un videojuego, oscila entre los géneros acción, terror, drama y aventura y cuenta con una temporada de nueve episodios. La historia gira alrededor de Joel y Ellie, dos sobrevivientes de una pandemia que provoca la mutación de los seres humanos en caníbales.

The White Lotus

The White Lotus, creada por Mike White, cuenta con dos temporadas, una estrenada en 2021 y la otra en 2022. Este 2023, sorprendió al convertirse en la más vista de toda la plataforma, incluso superando al éxito de The Last of Us. La trama se mantiene en ambas temporadas, pero varían los personajes. Esta comedia dramática cuenta la historia de dos huéspedes que se alojan en un hotel para disfrutar de unas lujosas vacaciones. A lo largo de su estadía, su vínculo y su relación con los otros huéspedes se va modificando hasta llegar a los lugares más insólitos.

Succession

La tercera temporada de Succession, creada por Jesse Armstrong, fue todo un éxito. Este 2023, llegará la cuarta temporada y última temporada. La trama gira en torno a la familia Roy, una familia de ricos y poderosos, integrada por Logan Roy y sus hijos, quienes lideran uno de los más grandes medios audiovisuales del mundo. La serie explora las dinámicas familiares, las relaciones de poder y el precio que se debe pagar para alcanzar el éxito dentro de la industria.

And Just Like That...

La serie de comedia And Just Like That..., creada por Michael Patrick King, estrenará su segunda temporada este 2023. Sarah Jessica Parke, Cynthia Nixon y Kristin Davis, protagonistas de la icónica película de los años 90, Sex & The City, vuelven a aparecer en esta serie diez años después. Esta vez, mucho más maduras, con más experiencias y aprendizajes y un nuevo camino por recorrer juntas. Más allá del paso del tiempo, su deseo por explorar la ciudad y divertirse continúa intacto.

Hacks

Este 2023 también traerá la tercera temporada de Hacks, la serie de comedia dramática creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky. La historia gira en torno a Deborah Vance, una diva de stand-up de Las Vegas (Estados Unidos), que intenta mantener su carrera en pie. Ava, una escritora de comedia que fue "cancelada" en las redes sociales debido a una polémica, se cruza en su camino y se potencian para trabajar juntas. En esta nueva temporada, su vínculo volverá a ser puesto a prueba y se descubrirá si siguen juntas o si deciden tomar caminos separados.