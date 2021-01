La noticia causó sorpresa en todo el país. Lamentablemente, Guillermo Coppola tiene coronavirus. La enfermedad que acecha a todo el mundo ha vuelto a circular fuertemente a lo largo y ancho de la Argentina. Las autoridades sanitarias están en estado de alerta máxima y siguen recomendando que la gente se quede, lo más que pueda, en su casa para evitar que el virus circule.

Coppola está viviendo un momento muy sensible a los 73 años, edad por la que está catalogado como paciente de riesgo. Como si fuera poco, hace poco más de un mes falleció su querido amigo Diego Maradona, producto de un paro cardiorrespiratorio, y fue uno de los que se dijo presente en el entierro del crack.

De acuerdo a lo que dio a conocer el ex representante de Maradona, Coppola presentó síntomas como fiebre y tos seca e inmediatamente después acudió a un centro médico para testearse. A través de un programa radial Nosotros a la Mañana, manifestó: "La estoy peleando, como siempre". Asimismo, remarcó que se encuentra en su casa, lejos del contacto con seres queridos para transitar la enfermedad: "Me estoy cuidando, estoy aislado por respeto a los demás y para cuidar a mi familia".

Por otra parte, y en diálogo con No está todo dicho, por FM100, uno de los grandes compañeros de vida de Pelusa indicó que su estado de salud es estable: "Por ahora estoy bien. Tuve un poco de temperatura ayer por la tarde y sentí que no era el mismo de todos los días. Tuve 37.8 de temperatura, pero ahora ya no tengo más. No tengo el mismo ánimo. Dolor de cintura y un poquito de cabeza. Estoy en mi habitación, aislado totalmente".

Finalmente, Coppola reconoció que se sintió mal cuando le notificaron que había dado positivo de coronavirus: "Me angustié, un poquito de llanto pensando en los que podrían haber estado alrededor de uno. Familia, amigos, mi nieta, que pasamos el 31".

El llanto de Coppola tras haber conocido la muerte de Maradona:

En diálogo con FM 100, Guillermo Coppola recordó a Diego Maradona tras haber conocido la noticia de su muerte: "Prefiero guardar los buenos recuerdos. Yo prefiero acordarme de ese Diego con el que la pasábamos bien, que lloramos, sufrimos. La cuerda, la cuerda... Algún día se rompe. Muchos tiran de la cuerda. Muchos tiran de la cuerda... Estoy destrozado, destruido. Imagino sus hijos, sus hermanas y hermanos. No quiero ni pensarlo. Por eso prefiero ni creerlo y pensar que es un sueño".

"Prefiero no creerlo. No puedo creerlo. Veo las lágrimas de Andino. El mundo y el teléfono que no para de sonar. Una noticia que no puedo creer. Una vida juntos. No se puede creer. Estamos en el medio del duelo, tratando de seguir con las tareas", agregó Coppola, con la voz entrecortada.