Los desafortunados audios de WhatsApp que intercambió el médico de cabecera de Diego Maradona, Leopoldo Luque con la psiquiatra Agustina Cosachov siguen generando repudio en todos los ámbitos. Tanto que la semana pasada el ex representante de Maradona Guillermo Coppola lo acusó en Fantino a la tarde y ahora el médico lo quiere demandar.

“Yo al médico lo vi en el velatorio, hoy lo evito. No soy violento, yo no sé pelear, pero hoy lo evito porque tendría una reacción que no me gustaría”, aseveró Coppola en el programa de Alejandro Fantino en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque a quien le soltó la mano definitivamente.

A partir de estas declaraciones y de más novedades sobre la causa que investiga la muerte del campeón del '86, el empresario habló esta mañana con Andrea Taboada, quien reemplaza a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana y se enteró de las repercusiones de su última exposición: la intención de Leopoldo Luque de iniciarle una querella por vincularlo en sus declaraciones a los excesos de Maradona.

La periodista Mariana Brey le informó: “Te cuento lo que publicó (en Instagram) el abogado Alejandro Cipolla. No es el abogado de Luque, pero tiene vínculo con el abogado de Luque”.

En dicha publicación, uno de los defensores del médico imputado en la causa que investiga la muerte de Maradona le dedicó un mensaje a Guillermo Coppola: “Estoy esperando la autorización del doctor Luque para querellarte penalmente”.

"No sabía, realmente", afirmó Coppola y en su defensa explicó: "Si querer evitarlo da derecho a una querella, que la hagan, pero yo me cruzaría de vereda".

Sin salir de su asombro, agregó: “Me extraña, porque 48 horas después de la operación llamé al doctor Luque y le agradecí por lo que estaba haciendo por la salud de Diego. Después no hablé nunca más. No soy yo el que lo acusa, no tengo elementos, no es mi forma ni mi estilo".

"Si el abogado quiere querellar que lo haga, tiene todo su derecho si piensa que dije algo inapropiado”, concluyó.

La defensa de Luque, contra todos

Recientemente, trascendieron versiones que aseguran que la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque ordenaría un allanamiento a las historias clínicas con los estudios que el doctor Alfredo Cahe le realizó a Maradona.

También que se le haría una denuncia por falso testimonio al médico que atendió más de 30 años a Maradona por sus declaraciones ante la Fiscalía de San Isidro que investiga la muerte del Diez.