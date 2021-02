La actriz, bailarina y cantante Griselda Siciliani habló en Radio Mitre sobre distintos temas, pero el preferido del conductor de Mitre Live puso el foco en la relación con su ex pareja y padre de su hija Margarita, Adrián Suar y sobre cómo se relacionan en la actualidad.

Durante la charla con Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live, Siciliani se refirió a su ex pareja y padre de su hija Margarita, Adrián Suar. El conductor le preguntó sobre su "gran amor" y le preguntó si ese había sido el productor ya que estuvieron juntos durante más de 8 años.



“Ay, no sé. Esas preguntas siempre son muy de titulares en realidad, no sé si uno se hace esas preguntas en la vida real", denunció al tiempo que no dejó avanzar el enojo ya que explicó que "cada amor, en cada momento, tiene la importancia máxima".

En esta línea, la actriz aclaró que nunca se puso a reflexionar sobre el tema ya que "todos (los amores) te transforman". "En un punto es muy íntimo y en otro punto es algo que no sé si yo me pregunto. No sabría contestar”, se sinceró.

Otra de las preguntas de Etchegoyen a la actriz fue sobre cómo comparte la crianza de su hija Margarita con Adrián Suar. “Nos llevamos genial y eso está bueno porque somos una familia”, destacó.

Insistiendo con la primera consigna, el periodista le recordó cuando le preguntaban a Griselda Siciliani si se veía nuevamente en pareja con el productor y ella respondía que no lo creía posible. "Para nada. Adrián es mi familia pero no hay chances de reconciliación", aclaró ya que el simple hecho de que ambos estén solteros no quiere decir que tengan que volver a estar en pareja.

"Hasta que no me guste alguien mucho, no van a saber si tengo algo con alguien o no”, apuntó Siciliani.



Nominada a los premios Goya

El lunes pasado, Griselda Siciliani fue nominada como Mejor Actriz Revelación a los Premios Goya de la Academia de Cine Española por su rol protagónico en la película "Sentimental", dirigida por Cesc Gay (Truman).

Se trata de la primera película que la actriz argentina protagonizó tanto en España como en nuestro país.