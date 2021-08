Una ex Gran Hermano se presenta como precandidata a concejal en Ezeiza

Formó parte de la primera temporada en el 2001. Pocos la recuerdan porque fue una de las primeras en abandonar la casa. Hoy, se la juega en la política.

La ex participante de Gran Hermano,Patricia Villamea, se presentó como precandidata a concejal por el partido "Hacemos Ezeiza" de Néstor Franco. Es el primer acercamiento a la política y dijo estar "muy entusiasmada" por iniciar una nueva etapa en la localidad donde vive hace más de diez años.

Si bien no fue una de las participantes más reconocidas en la primera temporada del reality, por haber sido una de las primeras en abandonar la casa, de esa edición "salieron" muchos personajes que tuvieron mayor relevancia en el medio televisivo: Gastón Trezeguet, Tamara Pagnini, Santiago Almeyda y Natalia Fava, fueron algunos de sus compañeros.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, confió: “Siempre me dediqué a la parte social, ayudando a comedores, participando en eventos vecinales. Trabajé mucho tiempo para poder ayudar a los demás. Este es un desafío muy lindo, estoy muy movilizada”.

¿Qué fue de su vida desde que salió Gran Hermano? Hizo teatro en Villa Carlos Paz y trabajó como productora para un canal cordobés, donde conoció a Juan Pablo, su marido. Tiene 2 hijos de 13 y 8 años. Hoy, es gerente de ventas de un local del rubro de la construcción y vive tranquila en el barrio El Trebol, en Ezeiza. Del reality se fue con muchos amigos que mantiene hasta la actualidad, después de 20 años.

"Ingresé a Gran Hermano de casualidad. Fui a acompañar a una amiga, me hicieron preguntas sobre mi vida personal y quedé", contó la ex integrante. La forma de abandonar la casa fue épica e irrepetible, ya que se fue por sus propia cuenta. Su accionar se entiende por haber sido la primera edición, porque hasta ese momento, se desconocían las posibles estrategias que iban a generar entre los participantes.

En esa primera temporada, Soledad Silveyra daba comienzo a un nuevo formato que llegaba para revolucionar la industria televisiva argentina, seguido de un éxito impensado. La primera eliminada fue Lorena González. Patricia Villamea consideró injusta la decisión de su expulsión y abandonó la casa por cuenta propia. 20 años después, reveló que "en algún momento fuimos 'conejillos de indias' y que 'no se arrepiente de nada". “Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Fue un crecimiento. Gran Hermano me enseñó que no todo es como uno lo imagina. Para mí los valores más importantes son la familia y hoy en día la familia es disfuncional, las cosas van cambiando”, concluyó Patricia.