El especial pedido de Gino Renni antes de morir: "No lo hagan"

Gino Renni manifestó un curioso deseo antes de morir. Cuál fue el último pedido que hizo el reconocido actor.

El pasado domingo 1º de agosto, una noticia sacudió al mundo del espectáculo en la Argentina. Gino Renni murió a los 78 años, producto de complicaciones que le ocasionó el coronavirus. Y en las últimas horas, se conocieron detalles acerca del particular pedido que el famoso actor hizo tiempo antes de fallecer.

Un año después de la muerte de Emilio Disi, artista amigo del italiano, Renni fue convocado para hacerle un homenaje: "Hace un mes y pico me llamó la coreógrafa de Luciana Salazar para decirme que iban a hacer un homenaje a Emilio. Les dije que me llamen cuando tengan claro lo que iban a hacer. Por supuesto, nunca más me llamó".

La propuesta que recibió en 2019, finalmente nunca llegó de manera formal, por lo que la idea del homenaje a Disi quedó trunca. Así lo comentó Gino en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live: "Esperaba el llamado para saber de qué se iba a tratar el homenaje. Nunca recibí la explicación de qué iban a hacer. Ellos me tenían que explicar porque ellos me convocaban". Y aclaró: "No me importa que me llamen para explicarme qué fue lo que pasó que no me llamaron, tengo 60 años de trabajo en el medio".

Emilio Disi y Gino Renni, grandes amigos y compañeros en la actuación.

Sin embargo, y curiosamente, Gino Renni pidió expresamente que, cuando le llegar la horar de morir, no le hicieran ningún tipo de reconocimiento similar en la televisión argentina: "Prefiero no opinar sobre el homenaje, solo voy a decir que espero que cuando me muera no me hagan cosas como estas".

Los últimos días de Gino Renni

El artista italiano, que triunfó en el cine y la televisión argentina, estuvo dos meses en una sala de terapia intensiva perteneciente al Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. El Covid-19 le provocó a Gino Renni una neumonía bilateral a comienzo de junio pasado y más tarde el personal de salud detectó que una bacteria afectaba sus riñones. Su deceso lo confirmó su amigo y productor Gustavo Yankelevich.

La historia de vida de Gino Renni y su carrera en la Argentina

Luigi Melieni Mollo, más conocido como Gino Renni, nació en Calabria, Italia, el 7 de julio de 1943. Sin embargo, tres años después, su familia se mudó a la Argentina. En 1961 tuvo su primera aparición como cantante en Radio El Mundo, durante el programa Canta Italia, y luego formó parte del show "El Club del Clan" y la telenovela "Nino". Con esta última adquirió muchísimo reconocimiento.

Por otro lado, Renni fue muy ponderado por haber formado parte de series como "La tuerca", "Mesa de Noticias", "Operación Ja-Já" y "Brigada cola", entre otras, y películas como "Brigada explosiva" y "Los bañeros más locos del mundo", entre otras.