Brigitte Bardot será enterrada junto al mar en Saint-Tropez

Brigitte Bardot, icono del cine francés, muere a los 91 años

La actriz Brigitte Bardot, fallecida el fin de semana ‍a los ⁠91 años, será enterrada en un cementerio a orillas del mar en la localidad turística de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, informó el lunes un portavoz de las autoridades locales, sin precisar ‌la fecha.

La actriz vivía ⁠en el balneario, ⁠donde dijo haber encontrado consuelo entre los animales, a los que dedicó ‍su vida.

"Era encantadora, no hay otra palabra. Sí, la ⁠echaremos mucho de ‌menos", dijo el lunes a Reuters Philippe Volmier, residente de Saint-Tropez.

Volmier dijo que la conocía desde hacía 30 años y ‌que ‌solía verla paseando a sus perros por la playa. "Una vez se cayó al agua con su perro. Tuve ​que sacarla (...) Era una amiga que ayudaba mucho a la gente".

Durante gran parte de su vida, vivió sola detrás de altos muros en el complejo turístico, rodeada de ‍una gran cantidad de gatos, perros y caballos.

En 2024 dijo al semanario francés Paris Match que quería ser enterrada en su jardín.

La Prefectura ​de Var dijo a Reuters que no había recibido ninguna solicitud ​de entierro privado, que habría sido necesario para inhumarla en ⁠su jardín.

Con información de Reuters