Si bien pasaron diez años del furor de Casi Ángeles, la serie teen de Cris Morena está viviendo un segundo momento de auge desde que Telefe la repuso en marzo de 2020 y los chicos pueden verla en YouTube.

Tal es así que, de visita por Cortá por Lozano, Gastón Dalmau comentó que, apenas el canal volvió a transmitir los capítulos de la tira, con sus excompañeros decidieron armar un grupo de WhatsApp. Aunque no todos se entusiasmaron con la idea, como Nico Vázquez, que un día decidió abandonarlo.

Luego de que Paula Chaves comentara que su hijita Olivia está fanatizada con la novela juvenil, Marcelo Polino disparó una de sus clásicas preguntas picantes para el nuevo participante de MasterChef Celebrity 2.

"Los Casi ángeles son bastante intensos. Contá qué te dicen ahora que vas a estar en Masterchef Celebrity", quiso saber el "embajador", incisivo.

"Me tiran mucho amor y seguimos activos en el grupo de Whatsapp de Casi ángeles", aseguró Gastón. "¿Están todos ahí?", siguió Paula y, entre risas incómodas, Dalmau reconoció que no. "El administrador de este chat no soy yo sino Lali Espósito. ¡Lali, vení a hablar vos!”, exclamó, divertido, pero queriendo salir del paso.

Se armó en marzo del año pasado, cuando Telefe repitió el primer capítulo de Casi ángeles y esa noche se armó de golpe", explicó el rubio.

"Están Lali, la China Suárez, Mery Del Cerro… Nico Vázquez se bajó y se fue porque no le gusta, tiene muchos grupos y como ya está Gime Accardi, ella le pasa la data. Entonces, si Nico quiere decir algo, lo hace a través de ella", aclaró luego.

Vázquez no es el único que no es parte del grupito de los chicos: según contó Dalmau, también quedaron afuera Nico Riera, Agustín “Cachete” Sierra y Vico D´Alessandro. “Pero también porque se dio así, no es que tenemos algún problema", aseguró Dalmau.