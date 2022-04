Vuelve Monkey Island: el creador confirmó una nueva entrega

Se confirmó que este año llegará una nueva entrega de Monkey Island, el legendario videojuego que tiene a Guybrush Threepwood como protagonista.

Return to Monkey Island llegará al mercado en el 2022.

Return to Monkey Island llegará al mercado en el 2022.

Los gamers más veteranos sin dudas están de fiesta: Monkey Island regresará este año con una nueva entrega. Una de las sagas más icónicas de la historia de los videojuegos volverá al mercado con un nuevo videojuego, a 13 años del lanzamiento del último título de la serie. Para esta entrega, el estudio Terrible Toybox contará con la colaboración de otros dos desarrolladores muy reconocidos de la industria.

La nostalgia es un sentimiento muy presente en la industria del gaming, dado que muchos jugadores disfrutan de volver a jugar aquellos títulos que los hicieron felices cuando eran pequeños. De esta forma hay muchos personajes icónicos que cada tanto son revividos no solo para que nuevas generaciones los conozcan sino también para que los más grandes recuerden otras épocas.

En ese sentido, en los últimos días se confirmó el regreso de un videojuego legendario para muchos: Monkey Island. Este referente del mundo gamer volverá con Return to Monkey Island, la tercera entrega de una de las sagas más icónicas de la historia del gaming. El nuevo título llegará en este 2022, a 13 años del lanzamiento del último videojuego de la serie.

Presentado como una secuela directa de Secret of Monkey Island y Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, Return to Monkey Island contará con el trabajo de Ron Gilbert, padre de la legendaria saga. Si bien, el diseñador no dio mayores detalles sobre el juego, ya se sabe que recibirá la colaboración de otras dos reconocidas compañías: Devolver Digital y Lucasfilm Games.

De todos modos, hubo un tema que generó preocupación entre los fanáticos de la franquicia y fue si sería fiel a la historia principal, dado que hubo algunas entregas de las que no participaron Gilbert y Dave Grossman. El propio Gilbert se encargó de dejar en claro que se trata de una auténtica continuación: "MI3 no saldrá del canon. Somos muy cuidadosos con eso. Murray está en el juego".

La referencia es a la calavera parlante que aparece en el adelanto y que era parte de The Curse of Monkey Island. Es que Murray se convirtió en un personaje muy querido gracias a la fuerte química que generó con Guybrush Threepwood, el protagonista de la icónica franquicia. Pese a que todavía no se confirmó a qué plataforma llegará, seguramente podrá conseguir en PC, así como muy probablemente llegue también a otras consolas.

De qué trata Monkey Island

Lanzado inicialmente en 1990, The Secret of Monkey Island fue el primer título de la saga y el quinto en usar SCUMM, un motor de juego muy potente para la época, utilizado en aventuras gráficas. En la franquicia el protagonista es Guybrush Threepwood, un joven que llega a la isla buscando convertirse en pirata. Para hacerlo deberá superar una serie de pruebas, que una vez conseguido le permitirá viajar a la mítica Monkey Island, donde se enfrentará al terrible pirata fantasma LeChuck para rescatar a su nuevo amor Elaine Marley.