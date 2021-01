Este miércoles 27 de enero comenzará la Liga Master Flow, el torneo más importante de League of Legends en Argentina. Será la primera de un total de 22 jornadas que enfrentarán a los mejores 12 equipos del país por determinar quién es el campeón de este año. En cada fecha habrá seis encuentros y la fase regular del torneo finalizará el 17 de marzo.

La primera fecha comenzará a las 18 hs con el enfrentamiento entre River Plate Gaming y Undead Gaming, campeón en el 2020. A las 19 hs será el turno de CASLA Esports frente a Stone Movistar, que lo seguirá el cruce entre Maycam Evolve y Boca Juniors Gaming. A las 21 hs se enfrentarán New Pampas contra Intel New Indians Esports. Inmediatamente después Naguará se cruzará con Globant Emerald Team, mientras que la partida entre Savage Esports y eBRO Gaming cerrará la primera jornada.

La Liga se disputará los miércoles, jueves y viernes. Tanto la primera etapa como los playoffs se realizarán de forma online, mientras que se espera que la final pueda realizarse en algún escenario sin público presente. Todos los encuentros se pueden seguir a través del canal 601 de Flow, la cuenta oficial de Twitch de la Liga Profesional de Videojuegos y el canal oficial de YouTube de la competencia.

Claro que esta temporada no llega sin novedades y polémicas. Por desacuerdos con el manejo de la Liga, nueve equipos que participaron el año pasado decidieron bajarse de la competencia. Esto dio lugar a que se sumaran nuevas agrupaciones, mayormente ligadas al deporte tradicional o a inversionistas. Además, se sumaron dos lugares más para equipos, por lo que en el 2021 son doce los equipos que lucharán por llevarse el trofeo de campeón. El superclásico del fútbol argentino tendrá su edición Esports en la Liga Master Flow el viernes 12 de febrero a las 21 hs.

Las figuras detrás de los equipos

El crecimiento de los deportes electrónicos no pasa desapercibido para muchos de los clubes tradicionales y personalidades del deporte en general. Desde el mundo del fútbol por ejemplo, a los equipos representativos de Boca, River y San Lorenzo, se suma que eBRO Gaming cuenta con el apoyo del ex futbolista y presidente de Estudiantes de la Plata Juan Sebastián Verón.

El ex basquetbolista Fabricio Oberto formó en el 2019 Intel New Indians Esports, y este año tendrá a la primera head coach femenina profesional: Priscila "Freya" Licata. La personalidad que está detrás del equipo New Pampas es el ex tenista Guillermo Coria, mientras que el también tenista Diego Schwartzman formó Stone Movistar.