Riot Games trabaja en la versión para celulares de Valorant

En medio de las celebraciones por el primer año de vida de su shooter, Riot Games anunció que están trabajando en Valorant Mobile, la versión para celulares del exitoso título. Catorce millones de jugadores activos participaron en más de 500 millones de partidas en solo 12 meses del videojuego de disparos en primera persona.

Como para celebrar el primer año de vida de Valorant, desde Riot Games confirmaron que ya están trabajando en Valorant Mobile, la versión para celulares del exitoso shooter en primera persona, que actualmente solo se encuentra disponible para PC, de forma totalmente gratuita. El propio estudio desarrollador reveló que en este primer año de Valorant, el título alcanzó una impresionante cantidad de jugadores en todo el mundo: más de 14 millones de usuarios activos y más de 500 millones de partidas jugadas.

En plena pandemia, Riot Games lanzó al mercado un videojuego de disparos en primera persona (FPS, por sus siglas en inglés), disponible únicamente para PC. Exactamente a un año del debut de Valorant, los creadores de League of Legends anunciaron que están desarrollando una versión para celulares que se llamará Valorant Mobile. ''Uno de nuestros principales objetivos este primer año era ganarnos la confianza y el respeto de la comunidad global de FPS, y demostrarles que Valorant siempre mantendrá los fundamentos de un juego de disparos táctico y competitivo que valga la pena'', aseguró Anna Donlon, productora ejecutiva de Valorant en Riot Games.

"Ver que nuestra creciente comunidad de jugadores reconoce y valora lo que intentamos hacer con VALORANT va más allá de lo que podíamos esperar, y estamos encantados de poder ofrecer pronto la misma experiencia competitiva de Valorant a más jugadores de todo el mundo", agregó Donlon sobre la llegada de Valorant Mobile celebrando el primer año de vida del shooter. Por otra parte, Riot decidió que la celebración durará todo junio para los jugadores y fanáticos: habrá recompensas e iniciativas dentro del juego, además de un botín digital, que incluye una tarjeta de jugador canjeable y un pase de evento gratuito.

En este primer año, las cifras que alcanzó Valorant impresionan. Más de 14 millones de usuarios activos disfrutaron más de 500 millones de partidas en tan solo 12 meses. Viendo el éxito que revestía su nuevo título, Riot Games lanzó el Valorant Champions Tour (VCT) para impulsar el crecimiento de su pujante escena competitiva. La semana pasada terminó en Islandia el VCT: Masters etapa 2, el primer torneo internacional del videojuego. La final entre Sentinels y FNATIC reunió a más de 1 millón espectadores simultáneos, y un promedio de más de 800.00 espectadores por minuto.

Cuando se habla de escenas competitivas, Riot Games sabe de qué se trata: es el creador de League of Legends, uno de los videojuegos más importantes del planeta en los eSports. Mientras LoL lleva más de 10 años en el mercado, Riot sigue desarrollando títulos a su alrededor como Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, League of Legends: Wild Rift. Todos ellos con pujantes escenas competitivas alrededor de todo el planeta.

Cómo descargar Valorant

Mediante la web oficial del juego, pulsando sobre el botón "Jugar ya" . Se debe iniciar sesión o crear una cuenta de Riot.

. Se debe iniciar sesión o crear una cuenta de Riot. Ingresando a este enlace y tocando el botón "Descargar".

Una vez descargado el instalador, hay que seguir los pasos habituales para la instalación de programas. Se debe abrir el archivo y seguir las instrucciones de instalación, que también habilitará el Riot Vanguard, el sistema antitrampas de la compañía. Si bien el juego se alojará en la ubicación predeterminada, se puede cambiar el destino desde opciones avanzadas.