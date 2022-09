Riot Games se alía con Mercado Pago para la compra de monedas virtuales

Riot Games y Mercado Pago se aliaron para darle mayor comodidad y facilidad a los usuarios de PC.

Riot Games avanza en ofrecer facilidades a los usuarios de sus productos más destacados (League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics) y confirmó su nueva alianza con Mercado Pago. La compañía creadora de LoL ya habilitó el uso de una de las mayores plataformas de cobro online de Latinoamérica para las compras dentro de sus juegos de PC.

Uno de los formatos que más se popularizó en los últimos años en el ambiente de los videojuegos es el de free-to-play con micropagos. Es decir que no hay que abonar para jugar pero sí se pueden hacer compras dentro del videojuego. Riot Games utiliza este formato en sus títulos más importantes y todos son un éxito ineludible.

En las últimas horas, la compañía desarrolladora de League of Legends confirmó una alianza que le permitirá a sus usuarios hacer compras con mayor comodidad y seguridad. Riot Games habilitó el uso de Mercado Pago en los juegos de PC: League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics.

Esta opción estará disponible únicamente en cuatro países de Latinoamérica, por el momento: México, Chile, Colombia y Argentina. Gracias a esta alianza, los jugadores podrán abonar sus Riot Points y Valorant Points usando dinero en cuenta, tarjetas de débito y crédito, de forma rápida y confiable a través de la cuenta digital.

"Estamos entusiasmados de ofrecer Mercado Pago a los jugadores de la región ya que es una de las plataformas de procesamiento de pago más grandes y confiables, y permitirá dar acceso a todo el contenido que ofrecemos dentro de nuestros juegos de PC", opinó Gamaliel Soriano, Director de Desarrollo de Negocios de Riot Games LATAM. A continuación, el paso a paso para comprar Riot Points con Mercado Pago.

Cómo comprar RP con Mercado Pago